Katy Perry esce con The Weeknd per vendicarsi di Selena Gomez?

Sembra che Katy Perry sappia come mantenere un rancore: dopo anni di una presunta faida con l’altra cantante Taylor Swift, sembra ora che la cantante di I Kissed a Girl abbia avuto un appuntamento con The Weeknd per vendicarsi della sua ex fidanzata, Selena Gomez, la quale uscì con il suo ex, Orlando Bloom.

Vuole vendicarsi di Selena Gomez?

The Sun ha riferito che le fonti più vicine alla star hanno rivelato che si trattava di un atto di “vendetta” dopo che l’ex di The Weeknd Selena Gomez aveva messo in imbarazzo Katy, 33 anni, unendosi al suo stesso Orlando Bloom per cena una sera di maggio mentre erano ancora insieme.

La fonte ha affermato:

Katy ha una lunga memoria e non dimentica mai. Non le piaceva che tutti pensassero che Orlando l’avesse tradita con Selena a Las Vegas quella volta – anche se Orlando e Selena avevano detto che erano solo amici, per lei era molto imbarazzante. Katy non sta facendo nulla di male in questo momento – Selena è ora con Justin [Bieber] ma penso che adorerà l’idea che Selena sia scioccata quando vedrà Katy e il suo ex insieme. Se si arrabbia, sarà ripagata da come Katy si è sentita dopo quelle foto a Las Vegas. Come sa Taylor Swift, Katy non dimentica le persone che l’hanno fatta sentire in difetto, e pensa che la vendetta sia un piatto che va servito freddo

The Weeknd e Katy sono andati al ristorante Madeo a West Hollywood lunedì notte.

Il cantante canadese – il vero nome Abel Makkonen Tesfaye – e Katy sono arrivati separatamente al ristorante, prima di unirsi ad un tavolo all’interno per tre ore.

Secondo una fonte, i due erano seduti all’interno del ristorante italiano fino a mezzanotte prima di andare a casa separatamente in veicoli diversi.

Katy è stata in precedenza sposata con l’inglese Russell Brand, è uscita anche con Orlando Bloom e il cantante John Mayer.