Leona Lewis torna sotto l’albero con una nuova versione di ‘One More Sleep’

Se siete stanchi di ascoltare il bellissimo classico di Mariah Carey ‘All I Want for Christmas Is You’, che, nel periodo natalizio, spopola nei negozi e nelle case di tutti dall’ormai lontano 1994, quest’anno avrete una piacevole sorpresa.

Leona Lewis: ‘One More Sleep’

La star di X Factor UK Leona Lewis ritorna sul palco scenico proprio per Natale con la nuova versione del suo singolo ‘One More Sleep’. Il brano appena pubblicato é una speciale stripped-back version il cui riarrangiamento più acustico farà sicuramente impazzire tutti.

Questa calda e accogliente traccia cattura proprio l’atmosfera che anticipa il giorno tanto amato da tutti. Sicuramente tale arrangiamento é forse più adatto a questa stagione rispetto alla versione originale della canzone più festiva e movimentata.

Questa novità lega ancora di più l’artista al periodo natalizio. Di fatto Leona Lewis é stata a lungo associata a questa festività soprattutto grazie all’album Christmas, with Love del 2013.

Ad ogni modo la cantante inglese ha affermato di provare una grande eccitazione ed emozione nel registrare una nuova versione acustica del singolo tanto amato dai fans. Leona continua sostenendo che, di fatto, la prima versione della canzone sarebbe stata più simile a quella uscita recentemente. Tuttavia, per motivi logistici, l’adattamento del 2013 aveva subito dei cambiamenti.

Leona e il suo legame con il Natale

Leona ha sempre amato le canzoni natalizie. Di fatto molti tra i suoi artisti preferiti avevano pubblicato diversi album per il giorno di Babbo Natale. Per la cantante, dunque, pubblicare singoli legati a questa specifica festività é un sogno diventato realtà. La Lewis sostiene di amare in particolar modo come questa nuova versione della canzone incarni lo spirito natalizio.

Ecco un’anteprima del singolo uscito proprio oggi su Amazon Music Unlimited e Prime Music. Nel video si può sentire la voce della cantante che spiega il proprio legame particolare con il Natale. Inoltre l’artista inglese parla della propria infanzia e di tutte le magnifiche memorie legate quel periodo. Il tutto é stato infiocchettato con immagini di una giovane Leona e con la presenza del suo cane Forrest vestito a tema con un cappellino da Babbo Natale.

Che dire… quest’anno sicuramente Santa porterà i regali ai bambini di tutto il mondo ascoltando ‘One More Sleep’ dalla radio della sua slitta a tutto volume.