Tiziano Ferro canta con Vanessa Martín nel brano Ya: ascolta il singolo

In uscita oggi il brano “Ya” di Vanessa Martín dal brano “Munay Vivo” con la bellissima collaborazione di Tiziano Ferro. Ascolta il brano e leggi il testo

Una collaborazione molto bella tra la cantante e compositrice spagnola Vanessa Martín e Tiziano Ferro, per un brano intimo e malinconico dal titolo “Ya”. La canzone è cantata in spagnolo da lei, mentre le parti cantate da Tiziano Ferro sono in italiano.

Il duetto tra i due cantanti è stato pubblicato a sorpresa sul web oggi 24 novembre, ed è tratto dall’album “Munay Vivo” di Vanesa Martín. Una bellissima sorpresa per i fan di Tiziano Ferro che non si aspettavano questa collaborazione. Il brano originale, nella versione dell’album, era cantato totalmente in spagnolo da Vanessa. Lo stesso Tiziano Ferro ha speso parole molto belle per la cantante spagnola sul suo profilo Facebook ufficiale.

Ecco quindi l’audio del brano “Ya”.

“Ya”- Testo della canzone di Vanessa Martìn e Tiziano Ferro

Ya, no me esperas a la puerta del teatro

Ya, no seguimos el guion que imaginamos

Ya, mis locuras no son tan apetecibles

Ni en mi vuelo de palabras me persigues

Se nos fueron tantas madrugadas

Già, non ti piace che entri in casa di sorpresa

già, non sorrido se pronunciano il tuo nome

già, non ti aspetto per andare a dormire

consegnandomi all’amore ogni mattina

rivestirsi fu quasi una svista

Ya me di cuenta de que nos esta pasando

il dolore è tanto e forse lo pretendo

Nunca imagine escribir nuestro final

Toma mi corazon, yo te lo dejo ahi

Haz lo que quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se

Toma mi corazon yo te lo dejo ahi

Haz lo que quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se… de ti

Lo que se de ti

Già, che la vita di converte in labirinto

Ya, que llegue a morir en nombre del instinto

Voy tan pegada a ti que no te das ni cuenta

E ti copro quando arriverà il tormento

Esquivando cada imagen de mi sien

Già, se mi rendo conto che sta succedendo

ci uccidiamo e credi mi stia riscattando

Nunca imagine escribir nuestro final

Toma mi corazon yo te lo dejo ahi

Haz lo que quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se

Toma mi corazon, yo te lo dejo ahi

Has lo que quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se…

Sucede que esto es tan extraño

Te bese por tantos años, te bese por tanto años

Toma mi corazon yo te lo dejo ahi

Haz lo que quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se

Toma mi corazon yo te lo dejo ahi

Haz lo quieras

Pero no olvides deshacerme lo que se… de ti

Lo que se de ti, lo que se de ti

No olvides deshacerme lo que se… de ti