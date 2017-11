Bologna Sampdoria: formazioni e dichiarazioni allenatori Giampaolo e Donadoni

La Samp vuol continuare a stupire: vincere al Dall’Ara per respirare aria d’alta quota

Si preannuncia un anticipo carico di emozioni, quello che andrà in scena, alle ore 15, al Dall’Ara di Bologna, gara che aprirà i battenti della quattordicesima giornata di serie A. I felsinei guidati da Donadoni affronteranno una Samp galvanizzata dagli ottimi risultati, sino ad ora, conseguiti. I blucerchiati allenati da Marco Giampaolo occupano il sesto gradino in classifica, a quota ventisei, e con un match ancora da recuperare.

La Doria proviene da tre successi di fila in campionato anche se lontano da Marassi il trend non è affatto paragonabile a quanto compiuto tra le propria mura amiche. In trasferta le due vittorie ottenute, fanno il paio con gli altrettanti pareggi e i ko rimediati, mentre al Ferraris, il numero di successi sono sei, tante quante le gare casalinghe disputate, riuscendo a far ancora meglio rispetto a quanto ottenuto nell’anno dell’unico scudetto blucerchiato, ossia nella memorabile stagione 1990/1991. Il Milan, l’Atalanta, la Juventus sono state le vittime illustri mietute dalla banda di Giampaolo, mentre a San Siro contro l’Inter, è giunto un ko per 3-2, ma i blucerchiati non demeritarono affatto.

I rossoblù emiliani, invece, navigano a metà classifica: al decimo posto con diciassette punti all’attivo. I rossoblù sono tornati alla vittoria, nello scorso turno, nella trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, dopo aver inanellato una serie nera di quattro sconfitte consecutive. Al Dall’Ara, Verdi e compagni, non ottengono l’intera posta in palio dallo scorso 15 ottobre, in occasione del 2-1 inflitto alla Spal, e per i felsinei è tempo di invertire tale tendenza anche se la Samp sembra essere l’avversario meno indicato per cambiare la rotta. Nella giornata di ieri, intanto, i due allenatori, Giampaolo e Donadoni, hanno presieduto le rispettive conferenze stampa della vigilia.

Questo un estratto delle dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore abruzzese in sella alla Doria, che si coccola il magic-moment della sua squadra, senza però compiere pericolosi voli pindarici con la fantasia: “Le insidie ci sono sempre quando giochi, a prescindere dal valore dell’avversario. E’ come se questa squadra avesse chiuso il primo trimestre dell’anno, ma ne abbiamo altri due: bisogna continuare a studiare, ad impegnarci perché poi arriva il professore ad interrogarti e se non sei pronto rovini quanto fatto in precedenza. La squadra si è allenata bene: non ci sono stati cali di tensione o di attenzione. Il Bologna è un avversario di valore, con una qualità offensiva di tutto rispetto e penso che i giocatori vogliano dare seguito a quanto di buono fatto fino ad ora. Ultimamente ci siamo abituati bene, alle vittorie, non ho la presunzione che possa andare sempre così però bisogna raccogliere i frutti di questo periodo con la consapevolezza che vincere aiuta a vincere. I risultati positivi fanno stare meglio”.

Dal quartier generale di Casteldebole, queste le affermazioni principali rilasciate da Roberto Donadoni, a ventiquattro ore da una sfida assai temibile, contro una tra le squadre più in forma di questo campionato: “Veniamo da un risultato importante, la Sampdoria è molto attrezzata ma vogliamo dare continuità. A Verona abbiamo commesso tanti errori tecnici. E’ mancata qualità nel fraseggio, siamo stati troppo precipitosi quando l’avversario non ci metteva pressione. Krafth e Falletti hanno avuto piccoli fastidi, per il resto la squadra sta bene. Destro e Palacio insieme? La mia intenzione è questa, poi dipende da cosa dimostrano in allenamento. Okwonkwo sta crescendo molto, ha acquisito consapevolezza e ha voglia di misurarsi con la serie A. Se non perde questa convinzione diventa un giocatore importante”.

Spostando il focus sulle probabili formazioni che scenderanno in campo, il tecnico lombardo pare intenzione ad affidarsi al 4-3-2-1 con Mirante in porta, Mbaye e Masina esterni di difesa, centralmente agiranno Gonzalez ed Helander. Sulla mediana fiducia al terzetto composto da Poli, Pulgar e Donsah, mentre Verdi e Palacio si muoveranno alle spalle della punta centrale di riferimento: Mattia Destro. Giampaolo continuerà ad affidarsi al 4-3-1-2 apportando un sola novità rispetto all’undici che ha superato la Juventus, ossia l’inserimento di Linetty al posto dell’acciaccato Praet. In porta ci sarà Viviano, mentre sulle corsie esterne di difesa spazio a Bereszynski e Strinic. Il duo centrale di difesa sarà formato da Silvestre e Gian Marco Ferrari. A centrocampo agiranno Barreto, Torreira e come detto Linetty, mentre l’ex Ramirez, sulla trequarti, sarà pronto ad innescare le due bocche di fuoco ovvero Quagliarella e Duvan Zapata. L’arbitro designato per dirigere la sfida del Dall’Ara è il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.