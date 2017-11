Ricetta del Panettone fatto in casa: ecco come preparare il dolce di Natale

Natale si avvicina, e il Panettone non potrà mancare sulle tavole degli italiani. Per quanti vorranno cimentarsi in cucina, ecco la ricetta del Panettone fatto in casa

È il dolce del Natale per eccellenza, può essere di tanti gusti diversi, ma il procedimento per l’impasto è sempre lo stesso, quello tramandato negli anni della tradizione milanese. Per molti potrà sembrare un’impresa grandissima, ma con un po’ d’impegno e seguendo le istruzioni passo passo, ecco come approcciare alla ricetta del Panettone fatto in casa.

Panettone – ingredienti

400 g di farina Manitoba

120 g di farina 00

13 g di lievito di birra fresco

4 uova (tuorli)

90 g di burro (più 30 g per la superficie)

90 g di zucchero

10 g di miele

210 ml di acqua tiepida

pizzico di sale

aromi (secondo i propri gusti: bacca di vaniglia, buccia di arancia, rum)

170 g di uvetta

170 g di frutta candita

Oppure 200 g di gocce di cioccolato

150 g di frutta secca grossolanamente tritata (noci, nocciole, mandorle)

Procedimento – primo impasto

Prima di tutto bisogna preparare la Biga: sciogliere il lievito in 40 ml di acqua tiepida, mescolarlo con 40 gr di farina e poi, un po’ per volta, aggiungere altri 40 gr farina. Formare una pallina e lasciar lievitare in una ciotola coperta con pellicola trasparente per 4/6 ore. Per far in modo che lieviti bene, mettere la ciotola in un luogo chiuso, come il forno spento.

Dopo le 4/6 ore, prendere la biga fatta precedentemente, e scioglierla direttamente nell’impastatrice con 170 ml di acqua tiepida. Aggiungere un po’ per volta, con l’impastatrice in funzione,160 gr di farina manitoba e 100 gr di farina 00 e 2 tuorli d’uovo. Infine aggiungere 70 grammi di zucchero e 70 gr di burro tagliato a cubetti. Lasciar lavorare l’impastatrice per circa 20 minuti.

Dopo 20 minuti, coprire il boccale dell’impastatrice con pellicola trasparente e lasciar lievitare l’impasto per tutta la notte. Anche se il composto vi sembrerà molto liquido, non aggiungete altra farina.

Procedimento – secondo impasto

La mattina dopo, per prima cosa, mettere in ammollo in acqua calda l’uvetta e tagliare i canditi secondo la misura preferita (ovviamente questo passaggio è per la ricetta tradizionale, per la ricetta con gocce di cioccolata, non occorre).

Prendere poi il primo impasto, lavorarlo per qualche minuto fino a quando non risulta compatto e aggiungere, in questo ordine, 160 gr di farina manitoba, 20 gr di farina 00, 20 gr di zucchero, 20 gr di burro fuso, 10 gr di miele, 2 tuorli e un pizzico di sale. Tra un passaggio e l’altro, aspettate che l’ingrediente precedente sia assorbito prima di aggiungere il successivo. Impastare per 15 minuti.

Strizzare l’uvetta messa in ammollo e aggiungerla all’impasto mentre l’impastatrice gira al minimo. Aggiungere poi anche i canditi (o gli altri aromi che avete scelto).

Trasferire l’impasto su una spianatoia infarinata e lavorare dolcemente l’impasto con le mani. Formare una palla e farla riposare per 1 ora. Impastare nuovamente e mettere la palla nello stampo per panettone.

Attenzione! L’impasto non deve superare la terza parte dello stampo.

Mettere lo stampo nel forno chiuso insieme ad un pentolino di acqua bollente e far lievitare fino a quando l’impasto non raggiunge il bordo dello stampo.

Pronto per la cottura!

A questo punto, tirare fuori il panettone dal forno spento, farlo riposare all’aria per una mezz’ora, praticare un taglio a croce e mettere dei ciuffetti di burro sulla superficie.

Intanto riscaldare il forno a 190°. Una volta raggiunta la temperatura, infornare il dolce.

Dopo 7 minuti, aprire leggermente il forno per far fuoriuscire il vapore, e abbassare la temperatura a 180°. Cuocere così per circa mezz’ora, stando attenti che non si bruci sulla superficie.

Una volta cotto, tirarlo fuori dal forno e passare sul fondo due ferri da lana, da parte a parte, in modo da metterlo sospeso a testa in giù. Lasciarlo così per un giorno intero.

Il vostro Panettone fatto in casa è pronto. Conservarlo in una busta di plastica per mantenere la fragranza.