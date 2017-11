Ricette per la Vigilia di Natale: idee per il menù del Cenone

Cosa preparare per il cenone della Vigilia di Natale? Ecco alcune idee per chi vuole preparare un menù buonissimo e stupire i propri parenti e ospiti

Per tradizione il menù del cenone della Vigilia di Natale è raffinato e a base di pesce, ma non per questo deve preoccupare chi crede che cucinare il pesce sia difficile. Ecco alcune idee e ricette per un menù originale ma allo stesso tempo facile da preparare.

Menù per la Vigilia di Natale – Antipasti

Involtini di salmone

Per un antipasto veloce ma gustoso, vi basterà comprare delle fette di salmone affumicato, stenderle e spalmari sopra un composto fatto da: formaggio caprino, pepe rosa, rucola tagliata finemente e un filo di olio extravergine d’oliva. Arrotolare poi le fettine di salmone su loro stesse e fissare con uno stuzzicadenti. Per dedorare il piatto, una spolerata di prezzemolo tritato e qualche chicco di pepe rosa.

Carpaccio di polpo

Per preparare un buon carpaccio di polpo, cominciate con il lessare il polpo per almeno 1 ora in abbondante acqua non salata. Una volta che si è ammorbidito, scolatelo e conditelo con zenzero fresco grattugiato e succo di limone. Arrotolatelo poi nella pellicola trasparente con una forma cilindrica e fatelo riposare in frigo per almeno 3 ore.

Una volta tolto dal frigo, tagliarlo a fettine molto sottili, disporlo in un piatto da portata, e (se piace) condirlo con carote e sedano tagliati a julienne e una miscela di olio d’oliva e aceto.

Frittelle di baccalà

Tagliare in bocconcini il filetto di baccalà già pulito e dissalato, disporlo in una ciotola insieme a delle foglioline di maggiorana. Intanto in un’altra ciotola setacciare 2/3 di farina 00 e 1/3 di farina di riso; infine aggiungere 2 gr di lievito in polvere.

Versare acqua ghiacciata a filo, e mescolare fino a raggiungere una consistenza liscia e omogenea. Aggiungere nella pastella i bocconcini di baccalà, pepe e un pizzico di sale.

Infine, scaldare abbondante olio per friggere e, aiutandosi con sue cucchiai, formare i bocconcini i metterli nell’olio. Scolarli su carta assorbente e il gioco è fatto.

Menù per la Vigilia di Natale – Primi Piatti

Riso Venere con gamberi

Per un primo piatto a base di riso, vi consigliamo un piatto molto particolare fatto con il riso nero, comunemente conosciuto come riso Venere e gmberi.

Gli ingredienti per la ricetta sono (per 4 persone): 400 gr di riso Venere, 300 gr di code di gambero, 1 avocado, 4 pomodori, 1 mazzetto di rucola, 30 gr di mandorle, 1 spicchio d’aglio, olio, sale e pepe.

Per prima cosa bisogna sgusciare le code di gambero, sciacquarle e asciugarle delicatamente con un telo pulito. e farle cuocere al vapore per cicra 8 minuti. Procedere poi sbucciando l’avocado e tagliandolo a dadini. Pulire poi i pomodori, togliendo il cuore con i semi e tagliarli a dadini. Tagliare poi la rucola dopo averla lavata e asciugata. Frullare la rucola le mandorle e l’aglio, con olio versato a filo. Aggiungere alla fine sale e pepe.

Per finire cuocete il riso (a seconda della marca cambia il tempo di cottura). Una volta cotto, intiepidirlo passandolo sotto l’acqua corrente. Mettetelo in un’insalatiera condendolo con una parte dei gamberi, il pesto di rucola, l’avocado e i pomodori. Impiattare usando il resto dei gamberi come decorazione.

Paccheri con vongole e seppie

Gli ingredienti per questa ricetta (per 4 persone): 350 gr di paccheri, 1 kg di vongole, 120 gr di seppie già pulite, una ventina di pomodorini ciliegino, origano, prezzemolo, aglio, zucchero a velo, bottarga, peperoncino, vino bianco, sale e pepe.

Per prima cosa tagliate a metà i pomodorini e saltateli in padella con un filo d’olio, sale e zucchero a velo, in modo che si caramellino. In un’altra casseruola, scaldate l’olio con uno spicchio d’aglio e un po’ di peperoncino e del prezzemolo, e saltate le vongole sfumandole con due cucchiai di vino bianco. Coprite con un coperchio e cuocete fino a quando le vongole non si saranno aperte.

Intanto tagliate le seppie a striscioline, e conditele con olio, sale e origano.

Lessate infine i paccheri, scolateli e saltateli nella casseruola insieme alle vongole e ai pomodorini precedentemente preparati. Infine aggiungete le seppie che cuoceranno piano piano con il calore. Al momento di servire, grattugiate sui paccheri la bottarga. Un piatto di sicuro successo.

Menù per la Vigilia di Natale – Secondi Piatti

Salmone con zenzero e melagrana

Gli ingredienti per 4 persone: 4 tranci di salmone, 50 gr di burro, zenzero fresco, 4 patate bollite, chicci di melagrana, vino bianco, brodo di pesce, farina e sale.

Per prima cosa rosolare i tranci di pesce in una padella con 25 gr di burro. Aggiungere lo zenzero tritato e mezzo bicchiere di vino bianco da far poi sfumare a fuoco vivo. Aggiungete due mestoli di brodo e fate cuocere per circa 10 minuti.

Preparare poi una salsina con un po’ di brodo di pesce, il restante burro, e 1 cucchiaino di farina. Servire il pesce su un letto fatto con la salsina, con le patate e i chicchi di melagrana a guarnire il piatto.

Per il dolce, tradizione vuole che il panettone sia la giusta chiusura di un cenone. Per poterlo preparare a casa, ecco qui la ricetta passo per passo.

Buon appetito e buon Natale!