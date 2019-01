Album più attesi e in uscita nel 2019:

Il 2019 ormai è ormai arrivatoed i migliori cantanti sono pronti a soddisfare le richieste dei loro fan.

Dopo un 2018 ricco di buona musicavediamo insieme cosa ci riserva il 2019.

Abbiamo pensato di creare questo articolo per presentarvi quelli che a nostro avviso saranno gli album più gettonati del nuovo anno.

Lana Del Rey – Normal Fucking Rockwell

Si intitola Normal Fucking Rockwell il suo sesto album in studio, un’enigmatica dedica al pittore americano scomparso quaranta anni fa. Saranno undici i brani inclusi, due dei quali già usciti ufficialmente (Venice Bitch e Mariners Apartment Complex). Altri invece sono stati eseguiti in vari live o distribuiti sotto forma di teaser sui sui canali social. Lana ha descritto questo nuovo capitolo della sua carriera come un’opera “country”. Al disco ha lavorato con Jack Antonoff dei Bleachers, che come produttore ha già collaborato con Lorde e Taylor Swift. Normal Fucking Rockwell uscirà in primavera.

The Cure

Sono passati ormai dieci anni dall’ultimo album dei The Cure. Per questo quando Robert Smith ha annunciato il ritorno della band negli studi di registrazione, i dark e i nostalgici di tutto il mondo sono entrati in fibrillazione. Robert si è ispirato al ruolo di curatore al Meltdown Festival. “Scoprire tutti questi gruppi mi ha fatto venire voglia di fare qualcosa di nuovo”. In seguito all’uscita del nuovo album, è previsto anche un tour mondiale, che farà tappa in Italia il 16 giugno a Firenze.

Kanye West – Yandhi

L’uscita di Yandhi è stata più volte rinviata. È il perfetto melodramma in stile West. Prima settembre, poi novembre e infine, una data incerta nel 2019. La mente di Kanye è complicata, il suo mondo anche. L’unica traccia che abbiamo per poterci addentrare in questo disco è rappresentata dai suoi tanti deliri sui social. Tornando all’album, sappiamo solo che è stato registrato tra Stati uniti e Uganda.

Beirut – Gallipoli

Per la parte di musica sognante ed evocativa da ascoltare nel 2019 abbiamo un nome e un cognome:Zach Condon. Ha registrato Gallipoli tra New York, Berlino e il Salento: da qui è nato il titolo dell’album e della title track. Album ispirato ad una processione religiosa alla quale l’artista ha partecipato nella cittadina pugliese. Esce il primo di febbraio, annunciato anche il tour che, farà tappa in italia il 18 aprile.

Grimes

Art Angel è uscito nel 2015 ma nel frattempo la più intellettuale delle pop star contemporanee non è mai stata ferma, divisa tra progetti artistici, collaborazioni e colonne sonore. A novembre è uscita l’anticipazione del suo quinto album, We Are Appreciate Power, un inno pop all’intelligenza artificiale.

Selena Gomez

Nel mese di agosto aveva dato il suo album per “pronto”, ha partecipato ad un’altra canzone da milioni di streaming (Taki Taki di Dj Snake) e poi è di nuovo crollata. Ha detto stop ai social per curarsi e completare la sua riabilitazione. Selena è riapparsa a fine anno per una campagna pubblicitaria e, a quanto pare, sembra pronta al ritorno discografico. Leggete cosa ha detto una fonte a proposito.

The Weeknd – Chapter 6

Nel 2018 era uscito un solo EP con sei canzoni, My Dear Melancholy, nel quale si leccava le ferite dopo le delusioni sentimentali con Bella Hadid e Selena Gomez. Per questo 2019 ha già pronto un nuovo album, per ora intitolato Chapter 6.

Fedez – Paranoia Airlines

Il compito per Fedez in questo 2019 è dimostrare ai suoi fan che ha ancora tante carte sul mazzo dopo il successo ottenuto con “Comunisti Col Rolex“, creato insieme all’ex partner J-Ax. Il titolo che ha scelto per questo ritorno da solista sembra quasi una confessione: Paranoia Airlines. Una canzone del nuovo album l’abbiamo sentita, il singolo paterno Prima di ogni cosa, dedicata al figlio Leone. Il resto arriverà il 25 gennaio. Tour in vista anche per lui, con partenza fissata per il 15 marzo 2019 a Firenze.

Madonna

Non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda l’uscita del 14° progetto discografico di Madonna, anche se a novembre aveva anticipato di essere ormai giunta al mix finale, quindi i tempi di attesa non saranno di certo lunghi.

Rihanna – R9

Negli ultimi tempi Rihanna si è dedicata a molte attività e progetti non musicali. Ma nel 2019 tornerà ad occuparsi di quello che gli riesce meglio: cantare e comporre musica. Dalle sue pagine social la pop star si riferisce al suo nuovo album semplicemente come R9, ma è solo un titolo provvisorio. L’album è in lavorazione e registrazione ai Caraibi… non mancheranno influenze reggae.