Il conto alla rovescia inizia ora.

Netflix ha accolto il nuovo anno offrendo ai fan di Stranger Things il regalo a sorpresa che hanno sempre desiderato: la data di uscita ufficiale per la terza stagione dello show.

Sì, solo pochi mesi dopo cheSteve Harringtonsi è mostrato in un teaser video con un berretto da marinaio pronto a servirci un gelato nel locale Ahops Scoops insieme al nuovo personaggio Robin (interpretato da Maya Hawke), nella cittadina di Hawkins, la serie tv ha avuto una conferma ufficiale circa la data di uscita.

Non si parla più di estate 2019 ma di “4 luglio 2019“. È questa la data in cui potremmo vedere la terza stagione di Stranger Things.

La data di uscita è apparsa accanto a un nuovo poster per la stagione, che potete vedere sopra, in cui erano presenti tutti i bambini che fanno parte del cast di Stranger Things: Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin ) e Max (Sadie Sink).

Nel poster la maggior parte della banda si gode i fuochi d’artificio per il giorno dell’indipendenza statunitense ma Undici e Will sono un po’ più preoccupati per il mostro in agguato in fondo alla scena.

“Un’estate può cambiare tutto”, recita la tagline della stagione, che va benissimo, ma i fan hanno in mente cose più importanti in questo momento.

Tipo, perché Will è così nervoso? Ovviamente Netflix non dirà nulla ma crediamo che la risposta a questa domanda arriverà in estate.

Le riprese della terza stagione della serie tv si sono concluse a novembre, con le foto che mostravano Undici con alcuni pantaloni larghi mentre un esercito sembrava pronto a combattere.

Un mese dopo sono usciti anche i titoli degli episodi della stagione, quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è un trailer ufficiale. Noi siamo pronti, e tu cara Netflix?

Vi ricordiamo che Stranger Things, stagione 3, tornerà su Netflix il 4 luglio 2019.