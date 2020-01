A Quiet Place è stata una delle sorprese cinematografiche horror più piacevoli degli ultimi 10 anni. Chi se lo sarebbe mai immaginato che John Krasinski avrebbe girato uno dei film horror più intelligenti che abbiamo visto da alcuni decenni a questa parte?

Il sequel, A Quiet Place Parte II, sarà diretto sempre da John Krasinski, e solo poche settimane dopo il teaser, è arrivato il primo trailer ufficiale con tanti nuovi filmati per non farci dormire la notte.



Nella clip, vediamo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe mentre intraprendono un viaggio per salvare la pelle dopo aver attraversato strade dissipate di pericoli con un altro sopravvissuto (Cillian Murphy) che in seguito li avverte che non c’è più nessuno da salvare tra le persone rimaste.

“Le persone rimaste non sono il tipo di persone che vale la pena salvare.”

Sembra che il sequel seguirà gli eventi del primo film, poiché il personaggio di Blunt, Evelyn Abbott, ha ancora un piede ferito e sta trasportando un bambino.

Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe in A Quiet Place 2

La sinossi del film è recita: “A seguito degli eventi incresciosi, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve affrontare i pericoli del mondo esterno mentre continua a combattere per sopravvivere, ovviamente in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si rendono presto conto che le creature attratte dai suoni non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero.”

La star di Peaky Blinders, Cillian Murphy, si è unito al cast come viaggiatore enigmatico, ma non è l’unico ingresso interessante. Abbiamo anche la star di Guardiani della Galassia Djimon Hounsou.

A Quiet Place è attualmente disponibile su Amazon Prime Video mentre il sequel uscirà nei cinema il 20 marzo 2020. Ti è piaciuto il trailer? Dai la opinione a riguardo nei commenti qui sotto.