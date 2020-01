Justin Bieber ha avuto da fare in queste festività. Il 25enne ha usato la vigilia di natale per confermare il suo imminente ritorno. Come abbiamo già detto in un altro articolo, ha annunciato che il suo nuovo singolo “Yummy” uscirà il 3 gennaio e ha dato altre informazioni su album e tour. Ma è stato solo un riscaldamento. Ieri (31 dicembre 2019) ha scosso il capodanno dei suoi fan con un botto degno di lui. Ha condiviso il trailer di un documentario. Si intitola Seasons e sarà presentato in anteprima su YouTube il 27 gennaio.

E dal trailer possiamo vedere che il documentario parlerà di un sacco di cose. In particolare, il progetto racconterà in modo dettagliato gli ultimi 4 anni di Justin. Tra cui l’annullamento del tour Purpose, la registrazione del nuovo album e il suo matrimonio con la bellissima modella Hailey Baldwin.

“Sono emozionato. Solo un po’ nervoso”, ha detto Justin Bieber.

Per chi non l’avesse notato, nel trailer c’è un bonus aggiuntivo. Uno snippet esteso della nuova canzone Yummy, che suona già abbastanza bene.

Tornando a Seasons, secondo me sarà molto apprezzato da tutti i fan di Bieber o Beliebers.

Dopo l’anteprima del 27 gennaio a mezzogiorno, la serie verrà aggiornata ogni lunedì e mercoledì. Immagino che questo porterà direttamente all’uscita di un nuovo album, ma dovremo aspettare e vedere. Nel frattempo, dai un’occhiata al trailer qui sopra e fatti un’idea di ciò che Bieber ha in serbo per te.