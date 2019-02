Bryan Cranston sarà nella serie Tv diretta da Showtime

Your Honor è la serie Tv dello showrunner Peter Moffat, formata da 10 episodi. L’attore Bryan Cranston è stato scelto per il cast, un ottimo ritorno per la star di Breaking Bad.

La nuova serie è stata sviluppata nel 2017, dai creatori Robert e Michelle King (The Good Fight).

Your Honor è un thriller ambientato a New Orleans che tratta dell’ambito legale. Qui Cranston interpreterà un giudice, molto rispettato, e il coinvolgimento di suo figlio in un incidente porterà a delle scelte difficili, inganni e situazioni scomode.

Moffat e i fratelli King hanno scritto più episodi, tra cui la premiere, e la produzione della serie inizierà entro la fine dell’anno a New Orleans.

Gary Levine (co-presidente di Showtime) ha affermato:

“Peter, Michelle e Robert hanno realizzato un thriller originale con suspense sconvolgente, emozioni crude e complessità etiche.” “E siamo semplicemente estasiati per Bryan Cranston, uno dei migliori attori del pianeta, per la condivisione del nostro entusiasmo e per aver accettato di interpretare il protagonista. Non vedo l’ora di girare Your Honor e di mostrarlo al mondo!”

Cranston avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Oltre al suo successo per la serie Breaking Bad, Cranston ha tra le sue vittorie quattro Emmy, un Golden Globe, un SAG Award. Inoltre, per l’interpretazione in Trumbo, ha ottenuto una nomination all’Oscar.

L’attore ha anche guadagnato un Tony per la produzione di Broadway sulla serie All The Way. Inoltre, dovrebbe avere un ruolo anche nel film di Breaking Bad, ancora in fase di sviluppo.

Your Honor rappresenta il più consistente impegno televisivo, dopo quello di Breaking Bad, che ha segnato un successo mondiale.

La King Size Productions di CBS Tv Studios ha insignito di riconoscimento i coniugi Robert e Michelle King per Your Honor.

Le premesse per un ulteriore successo televisivo, per Bryan Cranston, ci sono tutte. Nonostante il personaggio di Walter White abbia lasciato un segno indelebile per i fan della serie, sarà la versatilità di Cranston a farci amare il nuovo.