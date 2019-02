Il nuovo inedito di Fiorella Mannoia si intitola “Il peso del coraggio” che anticipa Personale il suo ultimo progetto discografico atteso prossimamente.

“Il peso del coraggio” è il titolo del suo nuovo inedito.

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo progetto, questo singolo porta la firma di Marialuisa De Prisco e di Amara che per Fiorella già hanno firmato la sua Che sia benedetta in scena al Festival di Sanremo 2017 conquistando il secondo posto finale.

E’ un anno di novità per la Mannoia.

Nel 2019, infatti, tornerà anche sul palco a cantare con i suoi fan. Ecco tutte le date ufficiali:

Si riparte. “Personale” è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Da maggio ci si rivede nei… Pubblicato da Fiorella Mannoia su Martedì 18 dicembre 2018

Sono questi vuoti d’aria

Questi vuoti di felicità

Queste assurde convinzioni

Tutte queste distrazioni

A farci perdere

Sono come buchi neri

Questi buchi nei pensieri

Si fa finta di niente

Lo facciamo da sempre

Ci si dimentica

Che ognuno ha la sua parte in questa

grande scena

Ognuno i suoi diritti

Ognuno la sua schiena

Per sopportare il peso di ogni scelta

Il peso di ogni passo

Il peso del coraggio



E ho capito che non sempre il tempo cura

le ferite

Che sono sempre meno le persone

amiche

Che non esiste resa senza pentimento

Che quello che mi aspetto è solo quello

che pretendo

Ed ho imparato ad accettare che gli affetti

tradiscono

Che gli amori anche i più grandi poi

finiscono

Che non c’è niente di sbagliato in un

perdono

Che se non sbaglio non capisco io chi

sono

Sono queste devozioni

Queste manie di superiorità

C’è chi fa ancora la guerra

Chi non conosce vergogna

Chi si dimentica

Che ognuno ha la sua parte in questa

grande scena

Che ognuno ha i suoi diritti

Che ognuno ha la sua schiena

Per sopportare il peso di ogni scelta

Il peso di ogni passo

Il peso del coraggio

E ho capito che non serve il tempo alle

ferite

Che sono sempre meno le persone unite

Che non esiste azione senza

conseguenza

Chi ha torto e chi ha ragione

Quando un bambino muore

Allora stiamo ancora zitti

Che così ci preferiscono

Tutti zitti come cani che obbediscono

Ci vorrebbe più rispetto

Ci vorrebbe più attenzione

Se si parla della vita

Se parliamo di persone

Siamo il silenzio che resta dopo le parole

Siamo la voce che può arrivare dove

vuole

Siamo il confine della nostra libertà

Siamo noi l’umanità

Siamo in diritto di cambiare tutto

E di ricominciare, ricominciare

E ognuno gioca la sua parte

In questa grande scena

Ognuno ha i suoi diritti

Ognuno ha la sua schiena

Per sopportare il peso di ogni scelta

Il peso di ogni passo

Il peso del coraggio

Il peso del coraggio.