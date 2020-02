Ieri (31 gennaio) Meghan Trainor ha fatto uscire l’atteso Treat Myself. E dopo un primo ascolto appare chiaro che l’album sarà un successo.

E’ pieno di pezzi dolci conditi da qualche remix a sorpresa. Ad esempio la collaborazione con le The Pussycat Dolls dal titolo “Genetics“.

La tracklist presenta anche un duetto con Nicki Minaj. La coppia canta insieme in un singolo intitolato “Nice To Meet Ya“. E ieri abbiamo avuto il piacere di guardarle più da vicino nel video musicale ufficiale.

Meghan Trainor e Nicki Minaj nel video di Nice To Meet Ya

“Sono benedetta dai cieli. Qualcuno ha una presa su di me. Dolce, ma divento dura. Proprio quella che voglio essere”, canta Meghan sul ritornello di Nice To Meet Ya.

La coppia potrebbe facilmente aggredire le classifiche musicali con questa collaborazione.

La clip video è stata diretta da Matthew Cullen. Pare che sia stata ispirata dalla classica Working Girl degli anni ’80. Vediamo costumi audaci, belle coreografie e tanta personalità.

Guardala qui sopra e facci sapere cosa ne pensi. Noi ti lasciamo alla traduzione del testo.

La traduzione di Nice To Meet Ya

(Piacere di conoscerti, ooh)

(Piacere di conoscerti, ooh)

(Piacere di conoscerti) Meghan Trainor

(Piacere di conoscerti) muoviamoci

Ho usato il mio trucco per nascondermi

Ti sto dicendo che non c’è niente che non abbia mai provato

Ho cambiato look ma non sono riuscita a cambiare idea

Sai che ho provato a lavorarci (sì, sì)

Sai che nessuno è perfetto (sì, sì)

Vai avanti, continua a parlare di me (me)

Non conosci nemmeno la metà della merda che ho visto io

Vai avanti e di a loro quello che hai sentito

Sono stata diversa

Sai che nessuno è perfetto

Sono benedetta dai cieli, qualcuno mi ha preso

Dolce, ma divento dura, proprio come voglio essere

Quella che voglio essere, proprio quella che voglio essere

Non ti conosco

Sono benedetta dai cieli, qualcuno mi ha preso

Dolce, ma divento dura, proprio come voglio essere

Quella che voglio essere, proprio quella che voglio essere

Non ti conosco

(Piacere di conoscerti, ehi)

(Piacere di conoscerti)

(Piacere di conoscerti)

(Piacere di conoscerti)

Mi importava troppo

Pensavo di non essere abbastanza

Ora mi sto dedicando più amore (ma amore, amore, amore)

Perché so che ne valgo la pena (sì, sì)

So che nessuno è perfetto (sì, sì)

Sono benedetta dai cieli, qualcuno mi ha preso

Dolce, ma divento dura, proprio come voglio essere

Quella che voglio essere, proprio quella che voglio essere

Non ti conosco

Sono benedetta dai cieli, qualcuno mi ha preso

Dolce, ma divento dura, proprio come voglio essere

Quella che voglio essere, proprio quella che voglio essere

Non ti conosco, ma sono proprio quella che voglio essere

(Piacere di conoscerti, ehi)

(Piacere di conoscerti)

(Piacere di conoscerti)

(Piacere di conoscerti)

Prrrt!

Chi chiamerai quando non avrai il…

Io e Meghan corriamo sotto i riflettori

Mi fermo perché sono il campione in carica

Per favore, nessun confronto, perché sai che non puoi

Dovevo tagliare l’erba, c’erano dei serpenti nel campo

Sanno che sono l’uomo, sto ridendo

Ah, ah, ah-ah, ah, ah-ah-ah

Per un minuto sono gentile

La mia pensione costa solo tre biglietti

E quel camion della Rolls e quel lavoro di verniciatura davvero brutto

Ero abituata a stupire, divento scema per queste galline

Ora quando sta zitto, zitto. Mi sorride.

Boom

Giro ogni testa quando entro nella stanza

Sono così nella vita reale, scatta le mie foto con lo zoom

A dieci quando lo valutano come

Elevato all’attico, non ci fermeremo presto

Sono benedetta dai cieli, qualcuno mi ha preso

Dolce, ma divento dura, proprio come voglio essere

Quella che voglio essere, proprio quella che voglio essere

Non ti conosco, ma sono proprio quella che voglio essere

(Piacere di conoscerti) oh-oh-oh

(Piacere di conoscerti) oh-oh-oh-oh

(Piacere di conoscerti) oh-oh-oh-oh

(Piacere di conoscerti)