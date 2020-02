La serie tv Star Trek: Picard, disponibile su Amazon Prime Video, è una vera sorpresa per i fan storici della serie, visto che non mancano riferimenti a The Next Generation. Un grande riferimento in particolare ha colto di sorpresa tutti nel secondo episodio della serie.

Vediamo nel dettaglio di quale scena si tratta, ma mi raccomando, see non hai visto ancora la serie tv dedicata a Picard, in particolar modo la seconda puntata, fai attenzione allo spoiler!

I riferimenti a Star Trek: The Next Generation

Nella seconda puntata di Picard, dal titolo “Mappe e Leggende” i riferimenti a The Next Generation sembrano essere diversi, ma uno in particolare salta subito all’occhio, perché richiama un vero e proprio avvenimento.

Nell’ultimo episodio di The Next Generation, si vede Jean-Luc Picard colto da visioni del futuro in cui soffre di un disturbo neurologico chiamato Sindrome Irumodica.



Nell’ultimo episodio mandato in onda di Picard, il capitano si rivolge allo stesso medico che prestò servizio con lui sulla USS Stargazer per esaminare se risulta idoneo a tornare sulla Flotta Stellare. Tuttavia, gli viene detto che ha un’anomalia nel lobo parietale che si sta trasformando nella stessa condizione neurologica che lui stesso aveva visto nella visione del suo futuro. Il medico gli dice che la condizione è ora terminale e non ci sono molte speranze.

Il riferimento ha entusiasmato i fan della serie, e ha sottolineato in modo definitivo quanto la produzione Amazon Prime rispetti e renda onore a quello che è l’originario spirito della saga di Gene Roddenberry.

Ovviamente questo non è l’unico riferimento presente nella serie tv dedicata a Picard. Molti fan segnalano piccoli dettagli che rimandano all’universo di Star Trek, e che fanno brillare gli occhi a tutti gli appassionati della storica serie tv.

Anche tu hai notato qualche dettaglio e particolare che collega Star Trek: Picard con le precedenti serie tv? Facci sapere quali sono con un commento alla fine dell’articolo.