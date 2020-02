In rotazione radiofonica da oggi, il singolo di Tove Lo dal titolo Bikini Porn, una canzone leggera e divertente in cui l’autrice non manca di ironia, sia per il titolo che per il video ufficiale.

Come ha spiegato infatti la stessa Tove Lo, la frase Bikini Porn si riferisce al segno dell’abbronzatura causata dal bikini, un modo di dire coniato da lei stessa, e che sà il titolo a questa canzone.

Analisi del video di Bikini Porn di Tove Lo

Il video di Bikini Porn è un video che non ti aspetti. Girato con mezzi sempici e da uno scarno grupetto di persone, sembra quasi un filmino amatoriale (anche girato male), ma che a quanto pare vuole raccontare proprio la leggerezza e l’ironia del pezzo. Questo è infatti quello che ha raccontato Tove Lo al riguardo:

“Questo video è stato molto divertente e molto bizzarro da girare. C’erano solo sette di noi in un furgone mentre l’equipaggio (al contrario delle oltre 100 persone per il video di “Glad He’s Gone “) in giro per Victorville. […] A volte è sessuale, ma anche solo divertente. Penso che questo video sia perfetto per questa canzone!”

A produrre il brano è stato Finneas, che fin da subito ha apprezzato la leggerezza e l’ironia di Bikini Porn. Il giovane produttore, fratello di Billie Eilish, è anche comparso in un cammeo nel video stesso. Insomma, il video di Bikini Porn è come un filmino tra amici!

Significato del testo di Bikini Porn

Il testo di Bikini Porn non vuole essere altro che un cantare scherzoso, ironico e a tratti sensuale. Facendo riferimento ai segni lasciati dal bikini sull’abbronzatura, Tove Lo ammicca sensualmente ma vuole anche usare una metafora per parlare del superamento delle proprie paure e insicurezze. Ecco infatti cosa racconta del proprio testo:

“Bikini Porn è una canzone sexy e strana che parla del liberarsi delle proprie paure. In un certo senso mi prendo gioco anche di me stessa. Ho inviato il brano a FINNEAS, che ammiro tantissimo, e mi ha chiesto se poteva produrla. Lui ha dato al brano la grinta, la stranezza e la leggerezza di cui aveva bisogno.”

Cosa pensi di questa canzone? Faccelo sapere dopo aver letto testo e traduzione qui in basso.

Il testo di Bikini Porn di Tove Lo

Uh, uh

Uh, uh

Uh uh, I’m all bikini porn

Uh uh, laying out in the sun

Oh, I got those marks on my body

You ooh, you’re looking pale as fuck

You ooh, like you’re all out of luck

Oh, you got those sad eyes for money

Runnin’ ‘round in your boring bubble

Scared to pop it, you think I’m trouble, nah nah nah

Time to time, I know you’ll be dreaming, nah nah nah

What would life be if I just go with her?

All I do is drink champagne all day, all day, all day

And I dance around my room naked, oh yeah, naked

Skinny dippin’ in the pool with me, with me, with me

Take a day out from your life all day, one day, today

Uh, uh, I’m all bikini porn

Uh, uh, now my bikini’s gone

Oh, I got you dangled around me

You ooh, you quit your office job

You ooh, half naked, take it off

Oh, you rollin’ free with no worries

Runnin’ ‘round in your boring bubble

Scared to pop it, you think I’m trouble, nah nah nah

Time to time, I know you’ll be dreaming, nah nah nah

What would life be if I just go with her?

All I do is drink champagne all day, all day, all day

And I dance around my room naked, oh yeah, naked

Skinny dippin’ in the pool with me, with me, with me

Take a day out from your life all day, one day, today

I don’t pick up when the phone calls

(Uh, uh) I got glitter in my eyeballs

(I got you dangled around me)

(You ooh) You don’t need another minute

(You ooh) Hit the skin and now you’re in it

(You rollin’ free with no worries)

All I do is drink champagne all day, all day, all day

And I dance around my room naked, oh yeah, naked

Skinny dippin’ in the pool with me, with me, with me

Take a day out from your life all day, one day, today

TRADUZIONE

Uh

Uh

Sono un bikini porno

Uh, sdraiati al sole

Oh, ho quei segni sul mio corpo

Ooh, sembri pallido come un ca**o

Ooh, come se fossi completamente sfortunato

Oh, hai quegli occhi tristi per soldi

Correndo nella tua noiosa bolla

Hai paura di farla scoppiare, pensi che io sia un problema, nah nah nah

Di tanto in tanto, so che starai sognando, nah nah nah

Cosa sarebbe la vita se andassi con lei?

Tutto quello che faccio è bere champagne tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno

E ballo per la mia stanza nuda, oh sì, nuda

Magro immergersi in piscina con me, con me, con me

Prenditi una giornata fuori dalla tua vita tutto il giorno, un giorno, oggi

Sono un bikini porno

Uh, ora il mio bikini non c’è più

Oh, ti ho fatto penzolare intorno a me

Ooh, hai lasciato il lavoro d’ufficio

Ooh, mezzo nudo, toglilo

Oh, ti stai liberando senza preoccupazioni

Correndo nella tua noiosa bolla

Hai paura di farlo scoppiare, pensi che io sia un problema, nah nah nah

Di tanto in tanto, so che starai sognando, nah nah nah

Cosa sarebbe la vita se andassi con lei?

Tutto quello che faccio è bere champagne tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno

E ballo per la mia stanza nuda, oh sì, nuda

Magro immergersi in piscina con me, con me, con me

Prenditi una giornata fuori dalla tua vita tutto il giorno, un giorno, oggi

Non rispondo quando le telefonate

(Uh, uh) Ho dei glitter nei miei occhi

(Ti ho fatto penzolare intorno a me)

(Ooh) Non hai bisogno di un altro minuto

(Ooh) Colpisci la pelle e ora ci sei dentro

(Ti stai liberando senza preoccupazioni)

Tutto quello che faccio è bere champagne tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno

E ballo per la mia stanza nuda, oh sì, nuda

Magro immergersi in piscina con me, con me, con me

Prenditi una giornata fuori dalla tua vita tutto il giorno, un giorno, oggi