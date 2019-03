Il nuovo singolo dei Canova si intitola Goodbye Goodbye e da oggi 1 Marzo è in rotazione radiofonica.

E’ da oggi in ragio Goodbye Goodbye, il nuovo singolo dei Canova. Data importante, che ha visto anche il rilascio del nuovo album intitolato Vivi per sempre.

Il brano è stato accompagnato anche dal video musicale ufficiale che potete vedere qui sotto.

Significato di Goodbye Goodbye

Goodbye Goodbye si ispira a Londra, trasmettendo odio e amore per una città che sembra aver perso il suo spirito, la sua anima.

“La City ha sempre avuto un fascino particolare su di noi perchè la maggior parte dei nostri eroi musicali arrivano da lì. Mi sono scontrato però con la Londra di oggi e non con quella dell’immaginario brit, trovando un posto senza anima”.

Il testo di Goodbye Goodbye dei Canova

Come siamo arrivati qua

A contare le spine?

Com’è bastarda la città

Non riesco a parlare



Come siamo arrivati qua?

Come stai? Dopo “bye bye”

È una pistola in mano a chi non vuol morire



Com’è che sei arrivato qua?

Come stai? Dopo “bye bye”

È una pistola in mano a chi non vuol finire

Com’è lontana la città…



Quanto ti pesa l’anima?

Non lo riesci a capire

E sono stato lontano

Bevuto, caduto

Mi sono rialzato

Guarda come mi hanno rianimato

Sono tornato



Come siamo arrivati qua?

Come stai? Dopo “bye bye”

È una pistola in mano a chi non vuol morire



Com’è che sei arrivato qua?

Come stai? Dopo “bye bye”

È una pistola in mano a chi non vuol finire

Com’è lontana la città..



Non ci tornerò mai

Neanche con te

Non ci tornerò mai

Neanche con te