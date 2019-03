Cardi B e Bruno Mars lasciano intendere una certa chimica nel video musicale di Please Me.

Hai già cliccato play sul nuovo video musicale di Cardi B? Se non per Cardi dovresti farlo per Bruno Mars, che lascia intravedere un certo interesse per la rapper nel video di Please Me, la loro collaborazione.

Il video musicale di Please Me è stato co-diretto da Bruno e Florent Dechard, ed è stato presentato in anteprima questo venerdì pomeriggio su YouTube.

Dove troviamo Please Me? La canzone sarà presente nel secondo album in studio di Cardi B, che uscirà nei mesi successivi, ovviamente sempre nel 2019.

Please Me è un’orecchiabile canzone rap/R&B dal successo assicurato. Pensate che ha debuttato direttamente in posizione numero 5 nella classifica Billboard Hot 100 il mese scorso. Mica male vero? Qui sotto la traduzione del testo della canzone in italiano.

Bruno Mars e Cardi B nel video di Please Me

Traduzione del testo di Please Me di Cardi B e Bruno Mars

Uh, uh, si, dai

Per favore, piccola

Girati e provocami, piccola

Sai cosa voglio e quello che mi piace, piccola

(Fammi sentire che cosa dici)

per favore

(Fammi sentire che cosa dici)

per favore

Per favore, piccola

Girati e provocami, piccola

Sai cosa voglio e quello che mi piace, piccola

(Fammi sentire che cosa dici)

per favore

(Fammi sentire che cosa dici)

Per favore (Woo)

[Cardi B]

Leccando il mio lucidalabbra (lucidalabbra), twerkando nei miei jeans (Ooh)

Sulla pista da ballo (Uh-huh), senza mutandine (Nope)

Prendo il mio tempo (Ow), ti avvicino a me (Ow)

Non voglio un giovane c*glione

Preferisco sc*pare come se stessi ascoltando Jodeci

Cercavo di andarci piano (piano), prenderla lentamente (lentamente)

Mentre faccio l’amore (Ayy)

Dobbiamo festeggiare, il tuo uomo è molto bello? Faresti meglio ad allontanarlo

Se non riesci a sudare tanto, non dovresti nemmeno uscire

Prenoti per cena come una fi*a, la mangerei

Lo cavalcherò, fallo come ti piace

Stanotte e dopo

Facciamolo ancora una volta

Ragazza, io non sono uno che supplica, ma adesso tu mi fai supplicare

Per favore, piccola

Girati e provocami, piccola

Sai cosa voglio e quello che mi piace, piccola

(Fammi sentire che dici)

per favore

(Lascia che ti senta dire)

Per favore (Woo)

Per favore, piccola

Girati e prendimi in giro, piccola

Sai cosa voglio e quello che mi piace, piccola

(Fammi sentire che dici)

per favore

(Fammi sentire che dici)

Per favore (Woo)

[Cardi B]

Il sedere così rotondo (rotondo), il sedere così morbido (morbido)

Scommetto che vuoi prenderlo a schiaffi di nuovo (Ayy)

Lascia che te lo dimostri

Colpiscilo ancora una volta, fallo sollevare

Seno fuori come blaka (Blaka)

Povere stronze guardate adesso (attenzione)

La tua fi*a è spazzatura (spazzatura)

La mia figa è un horchata (Oh)

Lo cavalcherò, fallo come ti piace

Stanotte e dopo (Ooh)

Facciamolo ancora una volta

Ragazza, io non sono uno che supplica, ma ora mi hai fai supplicare

Per favore, piccola

Girati e provocami, piccola

Sai cosa voglio e quello che mi piace, piccola

(Fammi sentire che dici)

per favore

(Fammi sentire che dici)

Per favore (Woo)

Dai

Vieni, portalo su per me

Dai

Ooh, twerka su di me lentamente

Dai

Ragazza, lasciami mettere questo amore su di te

Faresti meglio a dire questa stronzata (Uh)

Cardi non fa queste stronzate (Sì)

Fatti la mia schiena come io faccio questi dischi, rompi questa m*rda

Ti prego, piccola (Uh)

Girati e provocami, piccola (Uh, ooh)

Hai quello che voglio e io ne ho bisogno, piccola (Sì)

(Fammi sentire che dici)

per favore

(Fammi sentire che dici)

Per favore (Woo)

Per favore, piccola

Girati e provacami, piccola

Hai quello che voglio e io ne ho bisogno, piccola

(Fammi sentire che dici)

per favore

(Fammi sentire che dici)

Per favore (Woo).