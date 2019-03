Anche il mese di marzo è giunto, portando con sé non solo i primi boccioli primaverili, ma anche una ricca proposta di nuove uscite al cinema che saprà senza dubbio accontentare gli amanti di ogni genere!



Pronti a scoprire insieme a noi i titoli dei film che ci terranno compagnia durante questo mese?

Film in uscita il 6 marzo 2019:

Captain Marvel

Carol Danvers avrà finalmente il suo debutto cinematografico nelle sale italiane non a breve, a brevissimo!



L’eroina di casa Marvel avrà finalmente la possibilità di presentarsi al pubblico internazionale, rivelando la sua storia e quei superpoteri che, molto probabilmente, saranno fondamentali per aiutare gli Avengers a sconfiggere la minaccia Thanos nell’ultimo attesissimo film, la cui uscita è programmato per il prossimo 24 aprile!



Nell’attesa di scoprire che cosa questa nuova supereroina abbia da rivelarci, potrete leggere la trama e guardare il trailer del film al seguente link!

In uscita il 7 marzo 2019:

I Villeggianti

Dalla regista Valeria Bruni Tedeschi, I Villeggianti è un film drammatico che narra la storia di Anna, un’attrice che decide di affrontare la dolorosa fine del proprio matrimonio trascorrendo alcuni giorni di vacanza in una villa sulla riviera francese, in compagnia della figlia.



Circondata da amici, familiari e dal personale di servizio, la donna tenterà di accettare la sofferenza scatenata dal fallimento matrimoniale tramite il confronto con gli ospiti della villa, un confronto che farà emergere discussioni, paure e segreti.

Cocaine: La Vera Storia di White Boy Rick

Ambientato a Detroit nel 1984, Cocaine narra la storia vera di Richard Wershe Jr., il più giovane informatore del FBI nella storia degli Stati Uniti.



Rick è un ragazzo di soli 14 anni che, seguendo le orme del padre, vende armi a basso prezzo alle gang del quartiere in cui vive, guadagnandosi la loro fiducia e venendo ribattezzato White Boy Rick, Rick il ragazzo bianco.



Ricattato dal FBI, che sostiene di avere le prove necessarie per incriminare il padre per traffico illegale di armi, Rick accetta suo malgrado di fare l’informatore per il “nemico”. È in questo momento che Rick passerà alla storia come il più giovane informare del FBI, contribuendo a smantellare una fitta rete di spacciatori e poliziotti corrotti.



Una volta destituito dal suo incarico, però, Rick comincerà a spacciare per conto proprio: questo lo porterà ad essere prima arrestato e poi condannato all’ergastolo, nonostante la giovane età e il lavoro svolto fino a quel momento per le autorità.

Il Colpevole – The Guilty

Thriller di nazionalità danese, Il Colpevole narra la storia di Asger Holm, un agente di polizia che a seguito di un grave errore commesso in servizio è stato confinato al centralino della stazione di polizia, in cui è costretto a trascorrere le sue giornate a rispondere alle chiamate d’emergenza. Logoro dalla rabbia e dalla frustrazione, l’insofferenza sofferta da Asger raggiunge però un picco particolarmente alto il giorno che precede il suo processo, che deciderà le sorti della carriera del poliziotto. Ma proprio quel giorno l’uomo riceverà la telefonata di una donna disperata, che dice di essere stata rapita.



Il poliziotto deciderà di mettersi in gioco e di cercare una via di redenzione per dimostrare il suo valore da poliziotto, mettendosi alla ricerca della donna: il caso risulterà però essere più complesso del previsto, e l’intraprendenza di Asger rischia di avere degli effetti negativi su di sé e sugli altri….



Un thriller che si è dimostrato essere un vera sorpresa: vincitore agli scorsi Sundance Film Festival e Rotterdam Film Festival per il premio del pubblico, è un film che gli amanti del genere non possono certamente perdere!

Asterix e Il Segreto Della Pozione Magica

Chi di voi, proprio come me, è cresciuto a suon di videocassette di Asterix e Obelix? Beh, ci sono ottime notizie per i fan dei Galli più famosi di sempre! Tra meno di una settimana uscirà infatti un nuovo film di Asterix e Obelix, che si prospetta essere super divertente e super colorato, per la gioia dei bimbi e degli ex-bimbi amanti dell’avventura!



L’infallibile druido Panoramix, nel momento in cui si sloga la caviglia: ha un’epifania: sta invecchiando e sarà per lui impossibile fermare l’azione del tempo per sempre. Per questo motivo decide di ingaggiare Asterix e Obelix e d’intraprendere insieme a lui un viaggio alla ricerca di un aspirante druido che possa, un giorno, sostituire l’anziano Panoramix nella miscelazione della pozione magica.



Sarà forse rivelata la ricetta della famosa pozione in grado di dare una grandissima forza fisica a chi la beve?

Il Carillon

Nuovo film horror, ennesima storia di presenze demoniache.



Il Carillon parla di Sophie, una bimba che rimane orfana a sei anni a seguito della morte dei genitori, coinvolti in un terribile incidente stradale. La bimba viene allora affidata alle cure della dolce zia Annabelle, e insieme a lei si trasferirà in una casa che fin da subito si presenterà come cupa e misteriosa.



La vita delle due protagoniste prende una svolta terrificante e inaspettata nel momento in cui Sophie fa suonare un oscuro carillon, le cui note scateneranno l’orrore di un’anima in cerca di sangue.

Non Sposate Le Mie Figlie 2

Dopo il grande successo di Non Sposate Le Mie Figlie, la commedia francese sull’amore multiculturale ritorna sul grande schermo per regalare nuove grosse e grasse risate!



Ritorna la crisi nella famiglia Verneuil.

Dopo aver dovuto accettare ben 4 cognati lontani dall’aspirato stereotipo del “francese bianco medio”, la coppia subisce un nuovo colpo: le figlie hanno deciso di trasferirsi all’estero per i motivi più disparati. C’è chi va in Cina, chi in Israele e chi in India, ma non è la localizzazione geografica che importa: i genitori non possono accettare questa nuova condizione e faranno di tutto per convincere le figlie a rimanere, per lo meno, entro i confini europei.

Film in uscita il 14 marzo 2019:

Il Coraggio Della Verità

Tratto dall’omonimo romanzo young adult di Angie Thomas, il film racconta della vita di Starr con due r, un’adolescente afroamericana divisa tra due mondi: quello povero e prevalentemente nero del quartiere nel quale vive con la famiglia, e quello prevalentemente bianco e ricco della scuola privata che frequenta e di cui risulta essere studentessa modello.



L’equilibrio che la giovane ragazza era riuscita a costruire viene però brutalmente spezzato il giorno in cui la ragazza assiste all’omicidio del suo migliore amico, ucciso dall’abuso di potere di un poliziotto bianco.

Escape Room

Sei persone di diversa provenienza si vedono un giorno recapitare un misterioso pacchetto, contenente un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo produce un biglietto d’ingresso per l’esclusivo complesso di escape room della Minos che, come ogni escape room che si rispetti, non sono altro che stanze chiuse a chiave in cui il gruppo di sfidanti deve risolvere una serie di enigmi al fine di poter uscire e concludere il gioco.



La Minos mette in palio un premio di 10mila dollari per chi riuscirà vincere la sfida lanciata, con l’unica e piccolissima differenza che, contro ogni aspettativa, l’escape room in questione presenta tranelli ed enigmi dai risvolti mortali. Chi tra i sei partecipanti riuscirà a sopravvivere al gioco inaspettatamente mortale?



Da grandissima amante delle escape room, questo risulta essere esattamente il tipo di film che mai andrò a vedere, per non rischiare di dover addio alla mia fallimentare carriera di giocatrice ed escludere ogni possibilità di riuscire almeno una volta nella mia vita a “scappare” dalla stanza entro i tempi e i termini stabiliti… Insomma, se prima era il semplice fallimento ad essere temuto durante il gioco, dopo la visione del film non potrei far altro che pensare alla truce morte che mi spetterebbe nel caso in cui non dovessi concludere il gioco senza l’aiuto dello staff.

Boy Erased – Vite Cancellate

Boy Erased – Vite Cancellate narra la storia di Jared Eamons, un adolescente maturo e socievole che, iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso. Una sera la sua vita però cambia, nel momento in cui subisce la violenza e poi il ricatto di un suo compagno.



Quando, in seguito all’evento, ammette alla famiglia di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai genitori al programma “Rifugio” di un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale.



Il film vede come interpreti la mastodontica Nicole Kidman, nel ruolo della mamma di Jared, e Lucas Hedges, noto per aver interpretato il ruolo di protagonista in “Ben Is Back”, il più recente lavoro con Julia Roberts.

Film in uscita il 21 marzo 2019:

A Un Metro Da Te

A Un Metro Da Te è l’ennesima storia d’amore volta a far battere i cuoricini del sensibile pubblico adolescente.



Racconta infatti la storia di Will e Stella, due 17enni che s’innamorano l’uno dell’altra nel primo momento in cui i loro sguardi si incrociano. Nonostante il forte sentimento che lega i due ragazzi, anche il più banale contatto fisico viene loro negato: Will e Stella sono infatti pazienti di una rinomata clinica ospedaliera, essendo entrambi affetti da una gravissima malattia che costringe loro a vivere ad un metro e mezzo di distanza da chiunque. Consapevoli che anche il più piccolo contatto possa rivelarsi essere per loro fatale, decidono comunque di vivere il loro intenso sentimento d’amore, anche se la loro storia sembra avere i giorni contati.



Nonostante A Un Metro Da Te si presenta come un’ennesima emulazione di Colpa delle Stelle e compagnia cantante, credo comunque che questo film meriti di essere guardato anche solo per la presenza di quel figaccione di Cole Sprouse: di lui non se ne ha mai abbastanza, d’altronde.

Il Professore e Il Pazzo

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Simon Winchester, Il Professore e Il Pazzo narra la storia dei due uomini che diedero vita al colossale Oxford English Dictionary nel lontano 1857.



Da un lato si ha James Murray, rinomato e anti-convenzionale professore incaricato alla realizzazione del dizionario, dall’altro si ha W.C. Minor (interpretato da un iconico Sean Penn), uomo eccentrico e brillante dal passato piuttosto oscuro, essendo stato in precedenza rinchiuso in un manicomio criminale a causa della sua instabilità mentale. La loro inaspettata collaborazione desterà grande scandalo a livello istituzionale, ma sarà proprio il connubio tra ragione e follia a permettere il compimento dell’immenso progetto.



La Conseguenza

La Conseguenza, il nuovo film con Keira Knightley e Jason Clarke, è una storia drammatica ambientata nella Germania dopoguerra.



È il 1946 e Rachael Morgan giunge nella fredda Amburgo per ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta. Mentre si dirigono verso la loro nuova abitazione, Rachael rimane sorpresa nello scoprire che Lewis ha preso una decisione inaspettata: condivideranno la grande casa con i suoi precedenti proprietari, un vedovo tedesco e la sua problematica figlia.



Peppermint – L’angelo della Vendetta

Riley, interpretata da Jennifer Garner, è una madre di famiglia che assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di un gruppo di narcotrafficanti facenti capo al potente Garcia.

Gravemente ferita ma sopravvissuta all’attacco, la donna identifica gli assassini e li manda a processo, ma un giudice corrotto dichiara Riey una testimone inaffidabile e annulla il procedimento.



Cinque anni più tardi, dopo essere sparita ed essersi duramente allenata per diventare una perfetta macchina da guerra, Riley comincia a eliminare uno a uno i responsabili della morte dei suoi cari, con l’obiettivo di arrivare al capo della banda di narcotrafficanti, Garcia.

La sua furia omicida non passa inosservata alle autorità, e tre poliziotti le danno la caccia, mentre il Paese intero si divide sul giudizio delle sue azioni: Riley è una fuorilegge o un’eroina che si batte contro un sistema sistema marcio?

Un Viaggio Indimenticabile

Un Viaggio Indimenticabile è la toccante storia di un uomo che, a seguito della morte della moglie, nonché inseparabile compagna di vita, decide di intraprendere un viaggio verso la città dei suoi sogni: Venezia.



L’uomo soffre però di Alzheimer e, nonostante la salute non sia propriamente dalla sua parte, rimane convinto nella sua posizione di raggiungere l’ambita meta. Ad accompagnare l’uomo in questo ambizioso viaggio saranno allora il figlio e la nipotina, dando inizio ad un’avventura che non solo permetterà loro di scoprire la suggestiva città sull’acqua, ma anche di riscoprire loro stessi ed un profondo legame d’amore.

L’eroe

Salvatore Esposito, l’indiscusso protagonista della serie tv Gomorra, sbarca sul grande schermo in nuove e inediti vesti. Egli interpreterà infatti il ruolo di Giorgio Pollino, un ambizioso ma mediocre giornalista che, dopo aver ricevuto la gioia di lavorare per un giornale di provincia, viene bruscamente licenziato dal direttore.



Nonostante ciò, i giovane giornalista va incontro ad una rinascita: in seguito al misterioso rapimento del nipote della più nota imprenditrice locale, a Giorgio viene restituito l’incarico di corrispondente del giornale e dovrà contribuire alle ricerche del “mostro”.

Film in uscita il 28 marzo 2019:

Dumbo

L’attesa è finalmente giunta al termine: l’elefantino Dumbo è pronto ad entrare in scena, e l’attesissimo nuovo live action Disney arriverà finalmente in tutte le sale italiane tra meno di un mese!



Pronti a sognare e a volare insieme all’elefantino più amato di sempre? Potrete leggere la sinossi del film e guardare il trailer al seguente link, e nel frattempo, consiglio a tutti gli appassionati di rispolverare dagli scaffali la videocassetta o il DVD del film d’animazione del 1941 per potersi al meglio preparare al più atteso evento cinematografico di questo mese!

The Prodigy – Il Figlio del Male

Dai produttori de L’esorcismo di Emily Rose, è in arrivo nelle sale italiane un nuovo horror dalle tinte soprannaturali diretto da Nicholas McCarthy.



Le vicende ruotano intorno a Sarah e al figlio Miles, un tenero bambino di otto anni che dimostra però avere degli atteggiamenti inquietanti, destando non poche preoccupazioni nella giovane madre. La donna teme infatti che il figlio sia vittima di un’entità sovrannaturale, e durante una seduta psichiatrica, viene infatti a scoprire che il corpo del bambino è stato infestato da un’anima diabolica.



Nei ruoli principali ritroviamo Taylor Schilling, nota agli appassionati di serie tv per il suo ruolo protagonista nell’acclamata serie Netflix Orange is the New Black; e Jackson Robert Scott, una vera e propria star nonostante la giovane età grazie alle sue interpretazioni nel film horror campione d’incassi IT e nella celebre serie tv Fear the Walking Dead.

Una Giusta Causa

Ruth è una delle 9 donne che nel 1956 venne accettata al corso di Giurisprudenza della Havard University, laureandosi con ottimi voti. Nonostante la spiccata intelligenza e il talento dimostrato nello svolgimento del suo lavoro, Ruth ha però difficoltà a trovare un’occupazione, poiché rifiutata da tutti gli studi legali in quanto avvocato donna.



Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, la protagonista finisce per accettare un controverso caso di discriminazione di genere. Contro ogni tipo di avversità, Ruth impugna la vittoria al processo ed entra a pieno titolo nella storia, divenendo così uno tra i personaggi più influenti nella storia legale statunitense.



La Giusta Causa narra una storia dal potente spirito emancipatore, regalando al pubblico internazionale uno splendido tributo ad una delle figure più influenti del secolo scorso: l’avvocatessa Ruth Bender Ginsburg (interpretata dalla candidata al premio Oscar Felicity Jones), seconda donna ad essere mai stata nominata Giudice alla Corte Costituzionale degli Stati Uniti.



Captive State

Captive State è il nuovo film distopico del regista Rupert Wyatt (celebre per aver in precedenza realizzato il thriller di successo Prison Escape) avente come protagonista una Chicago del futuro invasa dagli alieni.



Il regime che gli extra-terrestri hanno fondato risulta essere violento e autoritario, e l’intento del film è quello di rendere lo spettatore cosciente della minaccia rappresentata da un moderno Stato di polizia, facendo luce sull’importanza dei diritti civili e sul potere del dissenso popolare all’interno di una società autoritaria.