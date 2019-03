My Love Goes On è il titolo del nuovo singolo di James Morrison in collaborazione con Joss Stone.

L’intramontabile James Morrison prosegue la sua carriera che l’ha visto portatore di grandi capolavori musicali.

L’8 Marzo infatti uscirà il suo nuovo album intitolato “You’re Stronger Than You Know” dal quale è stato estratto “My Love Goes On” , che da oggi possiamo ascoltare in radio.

Un’impressionante inno soul moderno che vede Morrison collaborare con Joss Stone. Il loro primo incontro risale al 2007, quando Joss Stone ha presentato Morrison ai BRIT Award come vincitore nella categoria British Male Solo Artist. Il brano è accompagnato da un video ufficiale che cattura la bellezza di questa collaborazione.

Il video del singolo di James Morrison My Love Goes On:



Traduzione di My Love Goes On di James Morrison:

Dimmi perché ti trattieni in quel modo

Sembri così triste

Ma non dirmi che ti arrendi ora che ti ho coperto le spalle

Nascondendoti sempre da quelle persone

Non li puoi perdonare per quello che hanno fatto

Puoi tenertelo per te ma non è il modo giusto per vivere



Non aver paura perché non c’è dubbio

Ti tirerò su quando ti sentirai giù

Riparerò il tuo cuore Guarirò le tue ferite

Farò quello che nessun altro potrebbe fare

Te l’ho detto una volta, te l’ho detto due volte

Te lo ripeterò mille volte

Come il bruciare del sole

Proprio come scorrono i fiumi



Il mio amore continua

Ma quando tutto é cambiato

Io sarò quello che resterà

Il mio amore continua

Ma quando il tuo mondo intero è andato in frantumi

Sarò l’unico che conta

Il mio amore continua



È facile comprare ciò che è stato venduto

Ma non c’è anima

E giuro che l’inferno si congelerebbe in questo mondo così freddo

Quindi alza le mani e riposa i tuoi stanchi piedi

Perché tu sei qui con me

E ti stringerò tra le mie braccia

E ti rendo libera



Non avere paura perché non c’è dubbio

Ti tirerò su quando ti sentirai giù

Riparerò il tuo cuore

Guarirò le tue ferite

Farò quello che nessun altro potrebbe fare

Te l’ho detto una volta, te l’ho detto due volte

Te lo ripeterò mille volte

Come il bruciare del sole

Proprio come scorrono i fiumi



Il mio amore continua

Ma quando tutto é cambiato

Io sarò quello che resterà

Il mio amore continua

Ma quando il tuo mondo intero è andato in frantumi

Sarò l’unico che conta

Il mio amore continua

Il mio amore continua

Ancora e ancora



Proprio come il battito di un tamburo

Quello è il modo in cui il mio amore continua

Proprio come gli uccelli canteranno le loro canzoni

Quello è il modo in cui il mio amore continua

Ancora e ancora

Come il bruciare del sole

Proprio come scorrono i fiumi



Il mio amore continua

Ma quando tutto é cambiato

Io sarò quello che resterà

Il mio amore continua

Ma quando il tuo mondo intero è andato in frantumi

Sarò l’unico che conta

Il mio amore continua



Amore mio

Il mio amore continua