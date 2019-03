I Jonas Brothers sono tornati insieme e lo hanno fatto con una nuova canzone dal titolo Sucker.

Ah, il video musicale include 3 ospiti femminili molto speciali!



La band è tornata dopo 6 anni dal loro ultimo album in studio “Live“. Dopo questo, Kevin è praticamente andato in pensione e Joe e Nick hanno intrapreso la propria carriera da solisti. Nick è riuscito nel suo intento pubblicando qualche successo discografico mentre Joe ha incontrato qualche difficoltà in più, soprattutto all’inizio. Ma poi anche lui si è ripreso con la band DNCE e lì finalmente ha trovato il suo percorso musicale. Ma a quanto pare la nostalgia gioca brutti scherzi, e forse anche la mancanza di singoli in grado di movimentare le classifiche musicali. Ecco perché Kevin, Joe e Nick hanno deciso di porre un freno a questa pausa come band e di rilasciare una nuova canzone dal titolo Sucker, che forse potrebbe anticipare un disco tutto nuovo del gruppo. Perché? Dubito che si siano riuniti in studio per registrare una sola canzone.

Sucker è la realtà del blues-rock. E’ abbastanza orecchiabile e pure carina… ovviamente non come la cover che include i 3 fratelli in grande spolvero.

Nel complesso Sucker mi piace ma non suona come un successo per il mercato discografico recente. Dubito che questo singolo verrà ricordato come il più importante del trio.

I Jonas Brothers nella cover di Sucker

Però i Jonas Brothers hanno una carta da giocare: il video musicale che mostra le mogli/fidanzate di Kevin, Nick e Joe. Il video è davvero iconico e può ribaltare l’esito discografico di questa canzone… buona visione!

Chi sono le fidanzate dei Jonas Brothers?

Priyanka Chopra è la moglie di NickJonas;

Sophie Turner è la fidanzata di Joes Jonas;

Danielle Deleasa è la moglie di Kevin Jonas.

Testo di Sucker dei Jonas Brothers

We go together

Better than birds of a feather, you and me

We change the weather, yeah

I’m feeling heat in December when you’re ‘round me

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]

I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]

I’m a sucker for you

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you (About you), about you (About you)

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you, yeah

[Verse 2: Nick Jonas]

Don’t complicate it (Yeah)

‘Cause I know you and you know everything about me

I can’t remember (Yeah) all of the nights

I don’t remember when you’re ‘round me (Oh, yeah, yeah)

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]

I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]

I’m a sucker for you

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you (About you), about you (About you)

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you, yeah

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]

(I’m a sucker for you)

I’ve been dancing on top of cars and stumbling out of bars

I follow you through the dark, can’t get enough

You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain

And, baby, you know it’s obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]

I’m a sucker for you, yeah

You say the word and I’ll go anywhere blindly

I’m a sucker for you, yeah

Any road you take, you know that you’ll find me

I am a sucker for all the subliminal things

No one knows about you (About you), about you (About you)

And you’re making the typical me break my typical rules

It’s true, I’m a sucker for you

I’m a sucker for you

Traduzione in italiano del testo di Sucker

Ci siamo riuniti

come un uccellino con una piuma, io e te

abbiamo modificato il tempo

sento il caldo a dicembre quando stai vicino a me

sto ballando sopra le macchine e cadendo fuori dai bar

ti seguo nel buio, voglio ancora di più

sei la medicina nel dolore, un tatuaggio dentro la mia testa

e piccola, lo sai che è ovvio

sono uno scemo per te

tu dici una parola e io vado completamente in confusione

sono uno scemo per te

ogni strada che prendi sai che mi troverai

sono uno scemo per tutte le cose subliminali

nessuno sa di te (di te) di te (di te)

e stai facendo in modo che uno come me

rompa le regole abituali

è vero, sono pazzo per te sì

non complicarlo, sì

perché ti conosco e tu sai tutto di me

non posso ricordare tutte le notti non riesco a ricordarle

quando sei con me

PRESO

sto ballando sopra le macchine e cadendo fuori dai bar

ti seguo nel buio, voglio ancora di più

sei la medicina nel dolore, un tatuaggio dentro la mia testa

e piccola, lo sai che è ovvio

sono uno scemo per te

tu dici una parola e io vado completamente in confusione

sono uno scemo per te

ogni strada che prendi sai che mi troverai

sono uno scemo per tutte le cose subliminali

nessuno sa di te (di te) di te (di te)

e stai facendo in modo che uno come me

rompa le regole abituali

è vero, sono pazzo per te sì

sto ballando sopra le macchine e cadendo fuori dai bar

ti seguo nel buio, voglio ancora di più

sei la medicina nel dolore, un tatuaggio dentro la mia testa

e piccola, lo sai che è ovvio

sono uno scemo per te

tu dici una parola e io vado completamente in confusione

sono uno scemo per te

ogni strada che prendi sai che mi troverai

sono uno scemo per tutte le cose subliminali

nessuno sa di te (di te) di te (di te)

e stai facendo in modo che uno come me

rompa le regole abituali

è vero, sono pazzo per te sì