Il regista greco si cimenterà in un genere tutto nuovo: il giallo

L’ultimo lungometraggio del regista greco Yorgos Lanthimos è La Favorita che ha ricevuto ben 7 nomination all’Oscar ma si è aggiudicato solo la statuetta come Miglior attrice protagonista per Oliva Colman.

Per riprendersi dalla delusione, Lanthimos è già alle prese con un nuovo progetto.

Si cimenterà per la prima volta con il genere thriller/giallo portando sul grande schermo un adattamento del romanzo Pop 1280 di Jim Thompson del 1964, distribuito in Italia con il titolo di Colpo di Spugna.

Il romanzo ha già avuto un adattamento cinematografico, Coup de Torchon diretto nel 1981 da Bertrand Tavernier, nominato agli Oscar come miglior film straniero.

L’esperimento è interessante sia per vedere un nuovo punto di vista sul romanzo, sia per vedere Lanthimos alle prese con un genere nuovo per la sua solita filmografia.

La trama del libro:

Nick Corey è un uomo pigro, che trascorre la maggior parte del suo tempo dormendo, mangiando e sfuggendo alle rampogne di una moglie megera e alle stranezze di un cognato ritardato. Nick Corey è lo sceriffo della contea di Potts, la più piccola del Texas. Solo 1.280 abitanti, che si conoscono tutti e praticano con discrezione e senza eccessi l’intero campionario di vizi che accompagnano la vita quotidiana di qualunque comunità del profondo Sud: intolleranza, pettegolezzi, piccoli tradimenti, e un razzismo strisciante. Per far contenti i cittadini, a Nick basta badare ai fatti propri, evitare di prendersela con chi potrebbe metterne in discussione la rielezione, e fingersi lento di comprendonio. Ma Nick sa anche di avere un compito importante: ripulire la contea, se non il mondo intero, dalla massa di cialtroni che ridono di lui credendolo innocuo. E non intende porsi alcun limite, pur di realizzare l’impresa della sua vita.

Il film vedrà Yorgos Lanthimos come regista e sceneggiatore mentre per la produzione se ne occuperanno la Imperative Entertainment ed Element Pictures e Discovery Productions.