Oggi gli appassionati della musica R&B saranno felici! E sapete perché? Solange ha pubblicato un nuovo album questo venerdì mattina. Intitolato “When I Get Home“, questo album è l’attesissimo seguito di “A Seat at The Table”, disco uscito nel 2016 che vantava ottime canzoni come “Cranes in the Sky” o “Don’t Touch My Hair”. Possiamo dirlo con certezza, dopo 3 anni di pausa, Solange è ufficialmente tornata!

When I Get Home, pubblicato da Saint Records e Columbia, contiene in totale 19 tracce, che si traducono in quasi 40 minuti di riproduzione musicale continua.

Ascolta l’intero album When I Get Home qui sotto e facci sapere quali sono le tue canzoni preferite nella sezione dei commenti!