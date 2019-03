Un’unione straordinaria, difficile perfino da immaginare, si traduce nel brano La luna e la gatta.

Tagaki & Ketra, Tommaso Paradiso, Jovannotti e Calcutta si sono riuniti insieme per creare il brano intitolato La luna e la gatta.

La collaborazione di Tagaki & Ketra è con i Barbadooos (Tommaso, Jova e Calcutta), chiamati così per la barba che li contraddistingue e li lega.

Approposito di La luna e la gatta, ecco cos’ha detto Ketra:

“Avere la possibilità di collaborare con artisti che rappresentano il passato, il presente ed il futuro del cantautorato italiano mi riempie il cuore di gioia e orgoglio e mi fa credere che i sogni si possano davvero realizzare”.

Ebbene sì, questa frase ha colpito in pieno il senso del trio. Passato, presente e futuro della musica italiana. E noi speriamo di rivederli presto in quest’unione geniale.

Intanto, vi lasciamo all’audio e al testo di La luna e la gatta, buona musica!

Gli alberi pescano pescano

l’anima di questo mondo

emergendo le radici e abbracciando l’Equatore

vorrei tu facessi lo stesso

con la mano sul mio cuore

quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come la gatta

che guarda dalla finestra

la luna che cade in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

nel cielo la notte è romantica

venere bacia Orione

senza sapere dove senza sapere come

vorrei tu facessi lo stesso

chiamandomi col mio nome

l’amore attraversa lo spazio

di chilometri e anni luce

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade

in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

amore non è una scusa

ma giuro mi sono perso

non è stata una bella avventura

però mi è piaciuta lo stesso

c’era la luna in un lago che emanava il suo riflesso

e una banda suonava lontano una musica blues

ci saresti cascata anche tu