8 anni fa moriva Lucio Dalla, precisamente a Montreux, il 1 marzo del 2012. Fu stroncato improvvisamente da un infarto mentre si trovava in un hotel della città Svizzera. La sera prima si era esibito in un concerto e fatto curioso, l’ultima strofa che ha cantato è stata questa:

“Lontano si ferma un treno. Ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia,” dalla sua canzone Cara.

L’hotel si trova vicino a una stazione ferroviaria e Dalla è morto in una mattina soleggiata. Strano il destino, vero?

Tanti anni prima, quel ragazzo nato Bologna, non si sarebbe mai immaginato di diventare l’artista musicale che molti palcoscenici hanno applaudito e osannato.

Lucio Dalla è stato uno dei più innovatori artisti italiani del dopoguerra. Ha approfondito numerosi generi musicali e ha collaborato con musicisti di fama internazionale. All’inizio era solo un musicista ma più avanti, ha capito che poteva dare qualcosa in più scoprendosi anche come voce dei suoi testi. Nei suoi oltre 50 anni di carriera è sempre stato accompagnato dagli strumenti musicali a lui più cari: clarinetto, pianoforte e sassofono. All’inizio ha abbracciato e sposato la musica jazz ma nei suoi ultimi anni di carriera il genere che più lo ha contraddistinto è stato il pop.

Famose le parole toccanti espresse dal suo amico di vita Marco Alemanno durante i funerali di Lucio a Bologna. Alcuni sostengono che Dalla fosse omosessuale. Eppure non si ha la conferma certa della relazione tra i due. Infatti Ron smentì categoricamente il tutto in una puntata di Verissimo, affermando che Alemanno era il segretario di Lucio e una figura professionale molto importante per il cantante, ma nulla di più. Quale sarà la verità? C’è da dire che Alemanno si presentò ai funerali di Dalla con la sua compagna.

Gli album pubblicati da Lucio Dalla

1999

Pubblicato nel 1966

Etichetta: ARC (#ARC SA 16)

— —

Terra di Gaibola

Pubblicato nel 1970

Etichetta: RCA (#PSL 10462)

— —

Storie di casa mia

Pubblicato nel 1971

Etichetta: RCA (#RCA PSL 10506)

— —

Il giorno aveva cinque teste

Pubblicato nel 1973

Etichetta: RCA (#RCA DPSL 10583)

— —

Anidride solforosa

Pubblicato nel 1975

Etichetta: RCA (#RCA TPL 1-1095)

— —

Automobili

Pubblicato nel 1976

Etichetta: RCA (#RCA TPL 1-1202)

— —

Come è profondo il mare

Pubblicato nel 1977

Etichetta: RCA (#RCA PL 31321)

— —

Lucio Dalla

Pubblicato nel 1979

Etichetta: RCA (#RCA PL 31424)

— —

Dalla

Pubblicato nel 1980

Etichetta: RCA (#RCA PL 31537)

— —

1983

Pubblicato nel 1983

Etichetta: RCA (#PL 31692)

— —

Viaggi organizzati

Pubblicato nel 1984

Etichetta: Pressing (#ZPLPS 34219)

— —

Lucio Dalla Marco Di Marco

Pubblicato nel 1985 (con Marco Di Marco)

Etichetta: Fonit Cetra (#ALP 2008)

— —

Bugie

Pubblicato nel 1985

Etichetta: Pressing (#ZL 70960)

— —

Dalla/Morandi/In Europa

Con Gianni Morandi

Pubblicato nel 1988

Etichetta: RCA, Ariola (#PL 71778)

— —

Cambio

Pubblicato nel 1990

Etichetta: Pressing (#ZL 74761)

— —

Henna

Pubblicato il 2 dicembre 1993

Etichetta: Pressing (#74321-18293)

— —

Canzoni

Pubblicato il 5 settembre 1996

Etichetta: Pressing, BMG Ricordi (#74321 40062 2)

— —

Ciao

Pubblicato il 9 settembre 1999

Etichetta: Pressing (#74321 696362)

— —

Lucio

Pubblicato il 28 novembre 2003

Etichetta: Pressing (#82876570272)

— —

Il contrario di me

Pubblicato il 29 giugno 2007

Etichetta: Pressing, Sony BMG

— —

Angoli nel cielo

Pubblicato il 6 novembre 2009

Etichetta: Pressing, Sony BMG (#88697616262)

Qual è la tua canzone preferita tra le tante scritte da Lucio Dalla?

L’anno che verrà

E’ un brano del 1979 meglio conosciuto anche come “Caro amico ti scrivo”. E’ incluso nell’album “Lucio Dalla”, il quarto del cantante. Lucio Dalla lo descrisse in questo modo: “Ho fatto una canzone tutto fuori che pessimista, non ci sono miracoli, l’unico che possiamo fare è quello su di noi, essere sempre funzionanti, non vedere sempre il nero, il terribile.”

Come è profondo il mare

E’ la title track del settimo album in studio. E’ stata pubblicata nel 1977 e scritta interamente da Dalla. Affronta tanti temi tra cui alcuni molto attuali come il terrorismo, la guerra e la lotta di classe.

4 marzo 1943

Brano autobiografico. Il titolo è la data di nascita del cantautore. Lucio Dalla all’inizio voleva intitolarla “Gesù Bambino” ma essendo un titolo troppo forte, per il fatto che racconta la storia di una giovane madre, fu modificato.

Futura

Racconta una relazione tra due giovani, uno di Berlino Est e uno di Berlino Ovest. Il pezzo doveva far parte della sceneggiatura di un film. Dopo l’uscita della canzone molti genitori chiamarono la propria figlia Futura, segno dell’incredibile successo ottenuto dal brano negli anni ’80.

Caruso

Caruso è stata registrata nel 1986 ed è sicuramente una delle canzoni più famose di Lucio Dalla. Racconta una gita a Sorrento, nella stessa stanza dove aveva dormito anche il celebre tenore Enrico Caruso. Il ritornello si ispira a “Dicitencello vuje”, classico napoletano del 1930.

Anna e Marco

Anche questo singolo racconta la storia d’amore vissuta da due ragazzi, molto diversi ma accomunati dalla voglia di fuggire dalla loro vita attuale.

Tu non mi basti mai

Arriviamo agli anni ’90. Tu non mi basti mai è stato rilasciato nel 1996 e vanta uno dei testi più belli e profondi che la canzone italiana abbia mai letto. Dopotutto stiamo parlando di una dichiarazione d’amore firmata da Lucio Dalla.

Piazza Grande

Piazza Grande è un singolo a otto mani che vide collaborare Lucio Dalla, Ron, Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti. La canzone è dedicata a Piazza Cavour, che si trova a Bologna, e dove Dalla ha vissuto da ragazzo.

Disperato erotico stomp

Brano molto provocatorio e autobiografico, parla di autoerotismo e lo fa in modo irriverente. “Disperato erotico stomp” è incluso nel disco “Come è profondo il mare” del 1977.

Attenti al lupo

Attenti al lupo è una canzone scritta da Ron e pubblicata nel 1990. I due artisti hanno collaborato molte volte nella loro carriera. Molto famoso il video in cui Lucio Dalla balla con le sue coriste Iskra Menarini e Carolina Balbon.

Ricorda anche tu il grande Lucio Dalla con un commento qui sotto scrivendo ciò che più ti ha colpito della carriera del cantautore italiano e ciò che ti ha emozionato delle sue canzoni.