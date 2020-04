Stai iniziando ad impazzire dentro le mura di casa? Se sei un viaggiatore nato sentirai sicuramente il bisogno di viaggiare. Per ora, potrai farlo in sicurezza e seduto nel tuo divano, così da non rischiare di contagiare il prossimo e non venire contagiato tu stesso. Però sappi che c’è una soluzione. So che non è lo stesso ma puoi ancora esplorare il mondo guardando questi film che con le loro ambientazioni magnifiche ti faranno sentire come dentro un viaggio. Da The Beach a Into the Wild, questi film hanno il potere di farti sognare un’avventura post-pandemia per alcune ore.

Bene, allora iniziamo con il primo.

Into the Wild (2007)

Ambientazione: Denali, Alaska



Questo film è basato sul libro di Jon Krakauer che racconta il viaggio di Christopher McCandless attraverso il cuore dell’America, in Alaska. Porta sullo schermo la bellezza selvaggia del territorio backcountry dell’Alaska in modo da fartelo esplorare in totale sicurezza anche da casa.

Trovi Into The Wild su Amazon.

Prova a prendermi (2002)

Ambientazione: Queens, New York



Cronaca della vita reale di un truffatore e pilota della Pan Am, questo film è un’ode all’età d’oro del viaggio. Le scene del film sono state girate nel terminal TWA dell’aeroporto JFK. L’edificio è stato recentemente rinnovato, ora è il TWA Hotel e offre ai viaggiatori la possibilità di respirare lo stile vintage anni ’60 del terminal e persino di percorrere l’iconica passerella in moquette rossa del film.

Trovi Prova a Prendermi su Amazon.

I sogni segreti di Walter Mitty (2013)

Nuuk, Groenlandia



Ben Stiller dirige e recita in questo film che è anche l’adattamento di un racconto su uno sfortunato sognatore che conduce una vita sedentaria lavorando per la rivista Life. Almeno fino a quando non inizia un’avventura selvaggia. Dal saltare fuori da un elicottero in Groenlandia allo scorgere rari leopardi delle nevi in ​​Himalaya, Mitty ci ricorda i vantaggi di uscire dalla nostra zona di comfort.

Trovi I sogni segreti di Walter Mitty su Amazon.

The Grand Budapest Hotel (2014)

Görlitz, Germania

Questo film di Wes Anderson si svolge – non a Budapest – ma nella fittizia Repubblica dell’Europa orientale di Zubrowka ed è stato effettivamente girato in Germania. Lì, un grande locale abbandonato e fatiscente è stato riportato al suo antico splendore e trasformato nel lussuoso hotel rosa di Grandame, che è il personaggio principale di questa stravagante storia.

Trovi The Grand Budapest su Amazon.

Before Midnight (2013)

Kardamili, Grecia

Il terzo film della trilogia cult-classica che comprende anche Prima dell’alba e Prima del tramonto segue una coppia per tutto il tempo e in tutto il mondo. Questa storia d’amore – filmata sulla leggendaria penisola del Peloponneso – ti ricorderà di alzare lo sguardo nel tuo prossimo viaggio in treno perché non sai mai chi potresti incontrare.

Trovi tutta la trilogia su Amazon.

The Beach (2000)

Maya Bay, Thailandia



Interpretato da Leonardo DiCaprio, The Beach segue la ricerca di un’utopia mistica nascosta in Thailandia. Ironia della sorte, Maya Bay è diventata una meta molto frequentata dai turisti solo dopo l’uscita del film. Tra l’altro questo vai e vieni aspetterà un po’, dato che la località è stata costretta a chiudere fino al 2021 a causa di problemi ambientali.

Trovi The Beach su Amazon.

Lost in Translation – L’amore tradotto (2003)

Tokyo, Giappone



Questo classico indie ha vinto un Oscar grazie a Sofia Coppola per la migliore sceneggiatura originale e ha conquistato numerosi fan per il modo in cui ritrae il tema del viaggio in completa solitudine. Soffrono di jet lag e shock culturale, due stranieri alla deriva – Bob Murray e Scarlett Johansson – prima di unirsi per un drink al Park Hyatt di Tokyo. La febbre da cabina non sembra così grave quando i due si dilettano col karaoke.

Trovi Lost in Translation su Amazon.

Tracks – Attraverso il deserto (2013)

The Outback, Australia



Basato sulla storia vera di una donna appassionata di trekking che ha percorso quasi 2.000 miglia attraverso il deserto dell’Australia occidentale insieme al suo cane e 4 cammelli. Il film mette in luce il vasto Outback. Ti perderai nella bellezza selvaggia del paese mentre scorci alcune meraviglie come Uluru Peak.

Trovi Tracks su Amazon.

Trilogia del Signore degli Anelli (2001-2003)

Milford Sound, Nuova Zelanda



Il remoto fiordo sull’Isola del Sud, il Milford Sound del Parco Nazionale Fiordland, è presente in alcune scene, così come il Parco Nazionale Tongariro, pieno di vulcani attivi e laghi color smeraldo, e che nel film rappresenta il regno inquietante di Mordor.

Trovi la trilogia de Il Signore degli Anelli su Amazon.