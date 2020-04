Tutto il mondo è fermo per la quarantena imposta dalla pandemia dovuta al Covid-19, e a lavorare da casa è anche il regista Colin Trevorrow che però trova il modo di mostrarci una prima immagine di Jurassic World: Dominion.

Utilizzando il suo profilo Instagram personale, Colin Trevorrow ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia che recita “Lavoro da casa”. Cosa mostra la foto e cosa ci rivela del prossimo attesissimo film del franchise di Jurassic Word?

Un primo sguardo a Jurassic World: Dominion

Nonostante la foto che ci è stata condivisa dal regista (e che vi mostriamo qui sotto) è davvero poca cosa, è bello poter dare un primo sguardo a quello che sarà il film Jurassic World: Dominion.

Nella foto condivisa da Trevorrow vediamo un angolo appartato del suo studio, la sua scrivania e sopra di essa il monitor del pc che mostra una scena di quello che sarà il film. La scena purtroppo non mostra nessun dinosauro (sarebbe stato troppo bello!) ma una strada polverosa attraversata da una figura in bicicletta.

Jurassic World: Dominion, che aveva iniziato la sua produzione lo scorso febbraio, è una tra le tante produzioni che ha dovuto fermarsi per via della pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

Oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, il film vedrà il ritorno delle star originali di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Proprio Neill parlando recentemente della pausa delle riprese ha detto:

Improvvisamente, eccoci qui. Siamo stati criogenicamente congelati, e Jurassic World: Dominion è in attesa. Insetti nell’ambra. E come praticamente tutti gli attori del mondo in questo momento […]



Ma torneremo. Lo faremo. E che gioia sarà tornare sul set, fare ciò che amo di più, con le persone che amo: altri attori e tutte le persone straordinarie che lavorano per la creazione di un film. E per mettere le cose in prospettiva – ci sono molte, molte cose peggiori di un film sospeso

Jurassic World: Dominion dovrebbe uscire, per quanto ne sappiamo fino ad ora, il 11 giugno 2021.

E tu cosa pensi di questa prima immagine del film? Faccelo sapere nei commenti.