Per il nuovo album di Michele Bravi dal titolo La Geografia del Buio l’uscita è purtroppo posticipata. Dopo un primo cambio di data, avvenuto dopo le prime precauzioni richieste dal governo per l’epidemia di Coronavirus, la data slitta ancora una volta in avanti.

La Geografia del Buio non uscirà più, come ormai ci aspettavamo, il 17 aprile, quindi nella settimana che segue le festività di Pasqua, ma in una data ancora non resa nota.

Uscita posticipata del nuovo album di Michele Bravi

Purtroppo al momento non è stata riferita una nuova data per l’uscita di La Geografia del Buio. Data la situazione del nostro paese, in questo periodo molto difficile e particolare, non è possibile fare una stima di una probabile nuova data.

La qurantena, che doveva durare fino al 3 aprile, proprio in queste ultime ore è stata prolungata fino al 13 aprile, spingendo in avanti molte uscite musicali, compresa quella di Michele Bravi.

Queste le parole che il cantante ha rivolto ai suoi fan tramite i suoi social ufficiali:

Dopo tante valutazioni insieme a tutto il mio team, abbiamo deciso di posticipare l’uscita del disco “La geografia del buio” a data da destinarsi. Presto verrà annunciata una nuova release date.

[…]

Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire “La geografia del buio” ma adesso dobbiamo comportarci, con gentilezza e rispetto delle regole, come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa.

Bravi non ha nascosto il suo dispiacere per dover ancora una volta rimandare l’uscita del suo nuovo lavoro discografico, ma. come ha voluto sottolineare lui stesso “L’unico modo per salvare la nostra musica è salvare prima noi stessi”.

A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico e che, quindi, si troveranno dispiaciute o interdette davanti a questo post, dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente.

Infine non fa mancare i suoi ringraziamenti a tutte le persone e i professionisti della sanità che stanno combattendo in prima fila questa battaglia immensa contro il Coronavirus. Delle parole che dimostrano, ancora una volta, il cuore e la sensibilità di Michele Bravi.

Restiamo quindi, impazienti, ad aspettare. Io sono molto curiosa del nuovo album, e tu? Fammi sapere con un commento!