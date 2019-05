Cosa vorrà significare questo numero? Dubito che sia il titolo della collaborazione ma a mio avviso si tratta della data di uscita del brano… che molto probabilmente verrà rilasciato il 10 maggio , un venerdì. Guarda caso quasi tutti i grandi artisti scelgono il venerdì come data di rilascio per i propri singoli leader. E poi fate un piccolo conto: la foto è stata pubblicata il 30 aprile, precisamente 10 giorni prima della data 10 maggio 2019. Avrò indovinato l’enigma? Poco importa, perché comunque questo nuovo grande singolo arriverà a breve.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.