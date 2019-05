Riscopriamo insieme El Perdón di Nicky Jam ed Enrique Iglesias.

Dopo la sua collaborazione con Ricky Martin nella versione remix del suo ultimo singolo “Adiós“, il cantante americano Nicky Jam aveva rilasciato un’altra collaborazione in grado di deliziare tutti i suoi fan.

L’artista latino per il suo brano El Perdón ha scomodato niente poco di meno che il cantautore spagnolo Enrique Iglesias, così da rilasciare una versione rielaborata di “El Perdón”, uscita all’inizio del 2015.

Il brano è stato prodotto da Saga WhiteBlack e la nuova versione con Iglesias è stata rilasciata presso i rivenditori digitali il 6 febbraio 2015 con la Sony Music Latin.

A 4 anni circa dal suo rilascio possiamo affermare con certezza che El Perdón ha avuto un successo clamoroso in tutti i paesi in cui si parla lo spagnolo e non solo, anche in Italia ha venduto parecchio. Nel nostro paese ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di vendita e c’è rimasto per diverse settimane.

Il video musicale di El Perdón, che potete vedere qui sopra, ha toccato quota un miliardo e duecentocinquantamila visualizzazioni su YouTube. La clip è stata diretta da Jonathan Craven e Darren Craig. Qui sotto i credits completi del video musicale.

Credits Video Musicale di El Perdón

Director: Jonathan Craven & Darren Craig;

Production Company: The Uprising Creative;

Executive Producer: Jonathan Craven;

Video Commissioner: Inga Veronique;

Producer: Sway Méndez;

Director of Photography: Joe Labisi;

Youtube Network: Yt Rocket;

Stylist: April Roomet;

Production Designer: Patricia Arango Gomez;

Editor: Vinnie Hobbs;

VFX: StarBeast.

Testo originale di El Perdón

[Verso 1:]

Dime si es verdad

Me dijeron que te estas casando

Tú no sabes como estoy sufriendo

Esto te lo tengo que decir

Cuéntame

Tu despedida para mí fue dura

Será que te llevó a la luna

Y yo no supe hacerlo así

[Pre-Ritornello:]

Te estaba buscando

Por las calles gritando

Esto me esta matando, oh no

Te estaba buscando

Por las calles gritando

Como un loco tomando

[Ritornello:]

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Esto no me gusta

Esto no me gusta

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Eso no me gusta

Eso no me gusta

[Verso 2:]

Vivir sin tí, no aguanto mas

Por eso vengo a decirte lo que siento

Estoy sufriendo la soledad

Y aunque tu padre no aprobó esta relación

Yo sigo insistiendo a pedirte perdón

Lo único que importa está en tu corazón

[Pre-Ritornello:]

Te estaba buscando

Por las calles gritando

Esto me esta matando, oh no

Te estaba buscando

Por las calles gritando

Como un loco tomando

[Ritornello:]

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Esto no me gusta

Esto no me gusta

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Eso no me gusta

Eso no me gusta

[Verso 3:]

Yo te juré a ti eterno amor

Y ahora otro te da calor

Cuando en las noches tienes frío, oh

Yo se que te parece mejor

Pero yo estoy en tu corazón

Y por eso pido perdón

[Ritornello:]

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Esto no me gusta

Esto no me gusta

Es que yo sin ti, y tú sin mí

Dime quién puede ser feliz

Esto no me gusta

Esto no me gusta

[Ponte:]

Dicen que uno no sabe lo que tiene

Hasta que lo pierde, pero

Vale la pena luchar por lo que uno quiere

Y hacer el intento

N-I-C-K

Nicky Jam!

Saga White Black

(Y Te Pido Perdón!)

Traduzione di El Perdón in italiano

Dimmi se è vero

Mi hanno detto che ti stai sposando

Tu non sai quanto sto soffrendo in questo momento

Questo te lo devo dire

Raccontami tutto

La tua separazione per me fu difficile da digerire

Sarà che lui ti portò sulla luna

E io non seppi farlo così

Ti stavo cercando

Per le strade gridando

Questo mi sta uccidendo

Ti stavo cercando

Per le strade gridando

Come un pazzo

È che io senza te

E tu senza me

Dimmi chi può essere felice

Questo non mi piace

Questo non mi piace

Vivere senza te, non conto più nulla

Per questo vengo a dirti quello che sento

Sto soffrendo in questa solitudine

E anche se tuo padre non approvò questa relazione

Io continuo insistendo a chiederti perdono

L’unica cosa che importa è quello che hai nel tuo cuore

Io ti giurai eterno amore

E ora un altro ti tiene al caldo

Quando nelle notti hai freddo

Io so che lui ti sembra migliore

Però io sono nel tuo cuore

E per questo ti chiedo perdono

Dicono che uno non sa quello che ha fino a quando non lo perde però

Vale la pena di combattere per quello a cui si tiene

E fare una prova