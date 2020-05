A due anni di distanza dal suo ultimo album “Non abbiamo armi”, contenente il brano di successo “Non mi avete fatto niente” con il quale ha vinto il Festival di Sanremo accanto a Fabrizio Moro, Ermal Meta ha pubblicato a sorpresa un nuovo brano: “Finirà bene”.

Seppur il titolo poteva far presupporre una canzone scritta in relazione all’instabile periodo che stiamo vivendo, il cantante ha dichiarato di averla in realtà conclusa nel mese di Gennaio dopo averci lavorato su per alcuni mesi. Durante una diretta streaming aveva regalato al pubblico un esclusivo ascolto del brano in una versione piano e voce ma “è questa la sua vera forma”, ha ammesso.

“Avevo voglia di darvela così com’è, nel suo vestito originale. Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca bene”

Con queste parole ha annunciato la sua uscita. “Finirà bene”, scritta in riferimento a una relazione, sembra avere una connessione con i sentimenti provati da molti negli ultimi mesi.

“Questo non è buio sono solo gallerie

Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare

Sai che soli al mondo è impossibile restare” Estratto di Finirà Bene di Ermal Meta

E poi quella speranza, quasi un mantra da ripetersi costantemente: “Non ti preoccupare, finirà bene”. Il sound si avvicina a un mondo più elettronico, dando prova di come Ermal stia cercando di sperimentare lasciandosi influenzare anche da sonorità apparentemente lontane da lui, almeno tenendo in considerazione i suoi ultimi lavori.

Se avremo modo di ascoltare nuovo materiale o addirittura avere notizie su un possibile album non è ancora dato saperlo. Per ora, pero’, potete godervi l’ascolto di “Finirà bene”, facendoci sapere la vostra opinione a riguardo!

Testo di Finirà Bene di Ermal Meta

Questo non è buio sono solo gallerie

Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare

Sai che soli al mondo è impossibile restare

Che una rivoluzione pure in due si può iniziare

Pensa a quante volte ci facciamo anche del male

Ma non ti preoccupare

Finirà bene

Finirà bene Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

E non è colpa tua

Se non riesci a decidere

Se restare o andare via

O lasciare tutto così com’è

E non è colpa mia

E non riesco a decidere

Se restare o andare via

Ma qualcuno ha bisogno di me

Finirà bene

Per te e pure un po’ per me

Finirà bene

Anche se non ci vuoi credere

Finirà bene

Per noi che non sappiamo vincere

Che non sappiamo vincere

Finirà bene Per te che cresci figli da solo

Finirà bene

Per te che ogni porta diventa un muro

Finirà bene, lo so

Ti giuro

Finirà bene

Finirà bene