In rotazione radiofonica da oggi primo maggio, il nuovo singolo di Gianna Nannini dal titolo Assenza, un vivace sound uptempo che ci fa fare un tuffo nel vero rockabilly. Che tu sia un amante del genere o meno, Assenza ti farà battere i piedi a ritmo e ti darà buon umore!

Assenza, così come le altre canzoni che fanno parte del disco La Differenza, è stato inciso a Nashville in presa diretta, e porta con sé quindi tutta la grinta del puro rock. Un ottimo modo per iniziare questo maggio tanto atteso.

Il significato di Assenza di Gianna Nannini

Il testo di Assenza di Gianna Nannini è molto semplice e diretto e di presta a diverse interpretazioni da parte di chi lo ascolta o lo canta a squarciagola insieme alla rocker.

Assenza potrebbe parlare della necessità di prendere di petto la vita, senza pensarci troppo, senza perdere tempo e rischiare di vivere ogni giorno come un assenza…

Una riflessione che porta tanta leggerezza, voglia di fare, coraggio di dire la propria e di fare, perché no, anche i propri errori. Un testo molto semplice ma davvero piacevole, che si accompagna molto bene alla musica e al genere scelto, quello del rockabilly. Come la stessa cantante ha voluto specificare, l’album La Differenza è composto da 10 tracce “che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale“.

Gianna Nannini farà anche parte della schiera degli artisti che si esibirà oggi all’edizione speciale del Concerto del Primo Maggio, e potrebbe anche decidere di cantare proprio Assenza. Staremo a vedere, seguendo la diretta del concerto su Rai 3 e Rai Radio 2.

E tu cosa ne pensi della canzone Assenza di Gianna Nannini? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo, dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo di Assenza

Guardami un po’ dentro dritto dentro di me

Non ci vedi niente la mia luce è per te

Mentre ti nascondi questa vita cos’è?

Ah, assenza

Sono tutta un brivido va bene così

Smetti di pensarci vieni fuori da lì

Ma quanto coraggio serve a dire di sì

Ah, assenza

Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto ahia che mi fai

Uh la la, scoppia il cuore

E non mi sembra vero sai

Uh la la, se fosse amore

Sarebbe troppo bello

E non telo direi

Tutto più leggero, più leggero che mai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Siamo sulle nuvole il cielo è più blu

Ah, assenza

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Mi trovo sotto e sopra le parole

Dove risplende la nostra la nostra confusione

Uh la la, che piacere

volerti proprio come sei

Uh la la forse è amore

o una promessa, un giorno mi dirai

Uh la la batticuore

mi fai un effetto, e dimmi come fai

Uh la la vieni amore

vieni di notte e andiamo dove vuoi

(Voglio due diamanti come gli occhi che hai)

Uh la la la la la la la

Uh la la la la la la la