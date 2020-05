Il produttore musicale e dj Marshmello ha rilasciato un nuovo singolo, che vede la partecipazione della giovane Halsey. “Be Kind” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano segna la prima collaborazione tra i due, rilasciata con lo scopo di regalare della spensieratezza al pubblico grazie al sound “dance da estate degli anni ’80” come l’ha voluto definire la cantante.

Marshmello e Halsey

“Be Kind” -che significa letteralmente “sii gentile”- racconta la volontà di esserci per chi si ama, anche quando non si riceve lo stesso riscontro che si vorrebbe.

Marshmello, felice di essere tornato sulla scena con un nuovo brano, ha raccontato come i due si siano sentiti connessi alla canzone fin dal primo ascolto e come entrambi avessero chiaro quale contributo dare per ottenere il risultato finale. Rilasciato anche il Lyric Video nel quale il testo viene accompagnato da una serie di disegni, che vanno a rappresentare visivamente alcune frasi della canzone.

Per Halsey “Be Kind” è la prima uscita dopo il rilascio del album “Manic” che ha ricevuto una forte approvazione dal pubblico e dalla critica. Il dj, invece, ha rilasciato un paio di singoli in questo 2020 dopo aver pubblicato lo scorso anno il disco “Joytime III”.

Come sempre date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione!

Traduzione del testo di Be Kind di Marshmello e Halsey

[Verso 1]

Voglio credere, voglio credere

Che tu non abbia neanche un osso malvagio dentro di te

Ma i lividi nel tuo ego ti rendono scatenato, scatenato, scatenato

Voglio credere, voglio credere

Che anche quando sei una pietra fredda, tu sia dispiaciuto

Dimmi perchè devi essere così fuori di testa

[Pre-Ritornello]

So che stai soffocando con le tue lacrime

Ti ho già detto che sono qui

Resterò al tuo fianco ogni notte

[Ritornello]

Non so perchè ti nascondi

E chiudi gli occhi

Ti incasini e menti all’unica persona che ami

Quando sai che puoi piangere

Confidarti sempre

Puoi essere gentile verso l’unica persona che ami

[Verso 2]

Lo so che hai bisogno, lo so che hai bisogno

Di avere la situazione in pugno anche quando non stiamo litigando

Perchè in passato, dovevi prepararti ogni volta

Non voglio andarmene, non voglio andarmene

Ma se lotterai, fallo per me

So che sei fatto di amore, ma sei rotto ora, quindi provaci soltanto

[Pre-Ritornello]

So che stai soffocando con le tue lacrime

Ti ho già detto che sono qui

Resterò al tuo fianco ogni notte

[Ritornello]

Non so perchè ti nascondi

E chiudi gli occhi

Ti incasini e menti all’unica persona che ami

Quando sai che puoi piangere

Confidarti sempre

Puoi essere gentile verso l’unica persona che ami

[Bridge]

Lo so che è difficile per te, ma non è giusto

Diventare matta, mentre provo ad avvicinarti

E so che è difficile per te, ma non è giusto

Non è giusto

[Ritornello]

Non so perchè ti nascondi

E chiudi gli occhi

Ti incasini e menti all’unica persona che ami

Quando sai che puoi piangere

Confidarti sempre

Puoi essere gentile verso l’unica persona che ami

Quando sai che puoi piangere

Confidarti sempre

Puoi essere gentile verso l’unica persona che ami

Testo di Be Kind di Marshmello e Halsey

[Verse 1]

Wanna believe, wanna believe

That you don’t have a bad bone in your body

But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah

Wanna believe, wanna believe

That even when you’re stone cold, you’re sorry

Tell me why you gotta be so outta your mind, yeah

[Pre-Chorus]

I know you’re chokin’ on your fears

Already told you I’m right here

I will stay by your side every night

[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love



[Verse 2]

I know you need, I know you need

The upper hand even when we aren’t fighting

‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah

Don’t wanna leave, don’t wanna leave

But if you’re gonna fight, then do it for me

I know you’re built to love, but broken now, so just try



[Pre-Chorus]

I know you’re chokin’ on your fears

Already told you I’m right here

I will stay by your side every night

[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love



[Bridge]

I know it’s hard for you, but it’s not fair

Going sick in the head, tryna get you there

And I know it’s hard for you, but it’s not fair

It’s not fair

[Chorus]

I don’t know why you hide from the one

And close your eyes to the one

Mess up and lie to the one that you love

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love

Ah, ah

When you know you can cry to the one

Always confide in the one

You can be kind to the one that you love