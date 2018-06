Irama “Nera”: il nuovo singolo con testo e significato

In rotazione radiofonica dal primo giugno 2018, ecco il singolo “Nera” di Irama. Leggi qui testo e significato

Grande successo di Irama, che con il singolo “Nera” apre le porte al suo album intitolato “Plume“. Il singolo è in poche ore schizzato in vetta alle classifiche di iTunes e secondo su quelle di Amazon. Un risultato stupefacente per Irama, che al momento è nella semifinale di Amici di Maria De Filippi 2018.

Il singolo “Nera” è stato presentato già durante una delle puntate del famoso talent, imponendosi subito con la sua musicalità leggera e pop. “Nera” ha tutte le carte in regola per imporsi come uno dei tormentoni estivi.

Il testo di “Nera” è una dedica alla bellezza di una donna, la spensieratezza di una serata estiva passata a parlare, bere e ballare. Il significato del testo sta tutto lì, nell’incontro, nel conoscersi e nel godere del tempo insieme senza pensare troppo a quello che succederà.

La tracklist di Plume

L’EP “Plume” di Irama contiene in totale 7 tracce che sono le seguenti:

Che ne sai

Un giorno in più

Che vuoi che sia

Voglio solo te

Per sempre

Un respiro

Nera

“Nera” di Irama – Testo

Ti osservo da un po’ e non so se ti ho

Già vista per la strada o dentro al Rolling Stone

Non so che cos’ho, ma so che si può

Andare a fondo insieme dentro un altro shot

Io e te, un bar

Svelta, andiamocene via di qua

Dove l’orizzonte non ha fine

La sabbia è fine

Quanto sei fine

Quando arrosisci per un complimento

E se ci perderemo rimarrà un momento

Brindiamo alla vita per ogni ferita

Che sarà servita per stare con te

Dai non vedi che

Ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei-ei-ei-ei, yo

Nera come la tua schiena

Vestita da sera

Sciogliti i capelli

Poi balla un po’

Nera come questa sera

Con la luna piena

Muoviti, poi balla

Poi balla un po’

Ti osservo da un po’ e non so se ti ho

Bla bla bla parlami dai

Fa-fa-fa-fammelo vedere che fai

Quando ti provoco

Come puoi dirmi di no?

Lo sai che sprechi solo tempo?

Hey, sai l’amore è complicato

Hey, specialmente quando è nato

Hey, da un colpo di fulmine andato sul cuore sbagliato

Ma dicono che forse non fa per te

Dicono che forse non fai per me

Brindiamo all’invidia per ogni ferita

Che sarà servita per stare con te

Dai non vedi che

Ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei-ei-ei-ei, yo

Nera come la tua schiena

Vestita da sera

Sciogliti i capelli

Poi balla un po’

Nera come questa sera

Con la luna piena

Muoviti, poi balla

Poi balla un po’ (ah-ih)

Balla un po’

Balla, tu balla un po’

Bella anche senza Photoshop

Bruci come in un coffee shop

Quando alzi un po’ il gomito

Sei più sexy del solito, ma tu

Balla, tu balla un po’

Nera come la tua schiena

Vestita da sera

Sciogliti i capelli

Poi balla un po’

Nera come questa sera

Con la luna piena

Muoviti, poi balla

Poi balla un po’ (ah-ih)

Balla un po’

Balla, tu balla un po’ (ah-ih)

Balla un po’

Balla, tu balla un po’ (ah-ih)

Balla un po’

Balla, tu balla un po’