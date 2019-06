Rita Ora è tornata con “Ritual”, uscita ieri, 31 maggio 2019, una collaborazione con Tiësto e Jonas Blue, che oltre a un ritmo irresistibile ha un che di sexy e romantico.

La bella cantante britannica non è nuova a canzoni che ci fanno ballare.

Basti pensare alla sua recente collaborazione con Kygo, la potente”Carry On“, che abbiamo potuto sentire nel film live-action “Pokémon: Detective Pikachu“.

Sicuramente Tiësto e Jonas Blue sono due colossi della musica dance e il loro nome è una garanzia, ma è la voce di Rita Ora che risplende nel pezzo e lo rende irripetibile e unico.

Rita Ora in un’anteprima del video di “Ritual”

“You worship me beneath the sheets, all love unique,” possiamo infatti ascoltare. “And even when you leave my bed, you’re in my head.” E’ proprio qui che comincia questo rituale: “Always love you all through the night and be there when the sun is rising. Oh, you’ll always be my ritual.”

“Ti amerò durante la notte ma ci sarò quando il sole sorgerà al mattino”, questa è la promessa della nostra Rita Ora.

E’ chiaro che la talentuosa cantante ventottenne non volesse lasciar passare la nostra estate 2019 senza lasciarci un suo personalissimo segno.

Sicuramente questo nuovo pezzo dominerà le classifiche e avremo il piacere di sentirlo in tutti i club nei prossimi mesi, che la cantante britannica contribuirà a riscaldare.

Puoi ascoltare “Ritual”, di Rita Ora, Tiësto e Jonas Blue qui sopra, mentre qui sotto trovi il testo e la traduzione.

Testo di “Ritual” – Rita Ora, Tiësto & Jonas Blue

Too high, too deep

It’s you, it’s me

Too wild, too free, oh, yeah

One thing to me

Three words, I speak

When you’re with me, babe

Oh, come on, come on

However I act, you know how much I care

Come on, come on

You know what I want, now meet me if you dare

Love on the run, love on the run, run

Do anything to be there, be there

And I’m always singing it like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always, love you all through the night and

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

You worship me

Beneath the sheets

All love unique and even when

You leave my bed, you’re in my head

You’re all I need

Oh, come on, come on

However I act, you know how much I care

Come on, come on

You know what I want, now meet me if you dare

Love on the run, love on the run, run

Do anything to be there, be there

And I’m always singing it like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always, love you all through the night and

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

So, come on, come on, come on, come on, come on, babe

So, come on, come on, come on, come on, come on, babe

Oh, love on the run, love on the run, love on the run, babe

Oh, anywhere, be there, with you

And I’m always singing it like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always, love you all through the night and

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual



Always singing it like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always, love you all through the night and

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

You’ll always be my ritual

Traduzione di “Ritual” – Rita Ora, Tiësto & Jonas Blue

Troppo elevato, troppo profondo

Sei tu, sono io

Troppo selvaggio, troppo libero, oh, sì

Una cosa per me

Tre parole, parlo

Quando sei con me, piccolo

Oh, andiamo, andiamo

Comunque agisco, tu sai quanto mi importi

Dai, dai

Sai cosa voglio, ora incontrami se hai il coraggio

Amore in fuga, amore in fuga, corro

Faccio qualsiasi cosa per essere lì, essere lì

E lo canto sempre come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre, ti amo per tutta la notte e

Ci sarò quando il sole sorge

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Mi adori

Sotto le lenzuola

Tutto amore unico e anche quando

Tu lasci il mio letto, sei nella mia testa

Sei tutto ciò di cui ho bisogno

Oh, andiamo, andiamo

Comunque agisco, tu sai quanto mi importi

Dai, dai

Sai cosa voglio, ora incontrami se hai il coraggio

Amore in fuga, amore in fuga, corro

Faccio qualsiasi cosa per essere lì, essere lì

E lo canto sempre come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre, ti amo per tutta la notte e

Esserci quando il sole sorge

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Quindi, dai, dai, dai, dai, dai, tesoro

Quindi, dai, dai, dai, dai, dai, tesoro

Oh, amore in fuga, amore in fuga, amore in fuga, tesoro

Oh, ovunque, esserci, con te

E lo canto sempre come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre, ti amo per tutta la notte e

Ci sarò quando il sole sorge

Oh, sarai sempre il mio rituale

E lo canto sempre come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre, ti amo per tutta la notte e

Esserci quando il sole sorge

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sarai sempre il mio rituale