L’estate 2020 sarà inevitabilmente diversa sul fronte degli eventi musicali a causa della cancellazione o posticipazione di tour e festival, a seguito delle direttive legate al COVID-19. Un’estate diversa, sì, ma non per questo senza musica. Numerosi artisti hanno rilasciato e continueranno a rilasciare singoli dal ritmo estivo, che diventeranno veri e propri tormentoni e che accompagneranno la stagione che stiamo per inaugurare.

Tuttavia la casa discografica Warner Music Italia ha pensato bene di regalare al pubblico l’occasione di godersi cinque concerti direttamente dal divano di casa e gratuitamente.

A partire da domani 2 Giugno e per tutti i martedì del mese verranno trasmessi in streaming sul canale Youtube della Warner cinque concerti che meritano di essere ricordati, alla quali molte persone magari non hanno neanche avuto modo di assistere dal vivo, o che in molti vorrebbero rivivere. Ecco quali saranno gli artisti e i concerti che verranno trasmessi.

2 Giugno ore 18 – Laura Pausini a San Siro

Proprio nella data che segna l’anniversario dell’evento, il pubblico potrà rivivere il concerto di Laura Pausini che proprio nel 2007 divenne la prima artista donna a salire sul palco dello Stadio di San Siro.

9 Giugno – Ligabue a Campovolo

Era tutto pronto per il concerto che avrebbe festeggiato i primi 30 anni di carriera del cantante e che si sarebbe dovuto tenere proprio nel suo “territorio” per eccellenza. Ma i fan di Ligabue dovranno aspettare un altro anno per rivederlo sul palco, nel frattempo pero’ potranno rivivere il suo primo concerto a Campovolo, nel 2005.

16 Giugno – Pino Daniele a Cavà de Tirreni

Verrà reso omaggio a Pino Daniele che sarà il protagonista della terza settimana. Saranno trasmesse le sue esibizioni portate a Cavà de Tirreni nel 1993, in occasione di due date.

23 Giugno – Max Pezzali mix di live

Una serie di immagini tratte da alcuni live del 2008 quando Max Pezzali intrattenne il pubblico di Milano, Genova, Roma e Treviso con le sue maggiori hit.

30 Giugno – Nek a Milano

Chiuderà il mese Nek, con lo storico concerto del 1997 tenutesi nella città di Milano.

I concerti saranno trasmessi sul canale Youtube della Warner Music Italia a QUESTO LINK.

Non vi resta che mettervi comodi e godervi un tuffo nel passato, in attesa di poter rivivere di persona quelle emozioni che solo i concerti riescono a regalare.