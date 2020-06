Elisa interpreta la sua versione di Mare Mare di Luca Carboni e dà il via a I Love My Radio, il grande progetto musicale che riunisce per la prima volta le più importanti emittenti radiofoniche italiane per celebrare, appunto, la musica e la Radio italiana.

Il progetto di I Love My Radio, in questo particolare periodo del nostro paese, vuole anche dare forza all’unione, e vuole farlo attraverso la musica. Verranno presentate infatti 45 canzoni una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti promotrici.

Gli ascoltatori potranno votare in ogni momento le 3 canzoni preferite, contribuendo così a premiare la canzone più amata! Per poter esprimere il proprio voto, ecco il link da cliccare.

La cover di Elisa

A dare il via alla lista di canzoni in gara è stata Elisa con la sua cover di una famosa canzone di Luca Carboni del 1992 Mare Mare. La canzone, disponibile solo in radio dal 1 giugno è davvero molto bella, e la vocalità di Elisa riesce a rispettare l’originale ma a darle anche una sonorità diversa, nuova e davvero piacevole. Interessante anche il nuovo arrangiamento dal taglio più elettronico

Nel 1992, quando la canzone uscì cantata da Luca Carboni, divenne ben presto un tormentone, portando il suo autore a vincere anche il Festivalbar. Nonostante quello che potrebbe far pensare, la canzone Mare Mare non è una canzone positiva, ma parla di una sorta di sconfitta. Carboni infatti canta l’amore per una ragazza cercata, ma che non si fa trovare, lasciando quindi l’amaro in bocca.

Una canzone che ha segnato una generazione, e che anche i più giovani hanno sicoramente sentito almeno una volta. Canzoni così non si possono dimenticare, e la cover di Elisa contribuirà a farla tornare in voga.

Cosa ne pensi della cover di Elisa di Mare Mare? Dì la tua dopo aver letto il testo qui di seguito.

Il testo di Mare Mare di Luca Carboni

Ho comprato anche la moto

usata ma tenuta bene

ho fatto il pieno e in autostrada

prendo l’aria sulla faccia

Olè tengo il ritmo prendo un caffè

lo so

questa notte ti troverò

Son partito da Bologna

con le luci della sera

forse tu mi stai aspettando

mentre io attraverso il mondo

Alè questa notte mi porta via

olè questa vita mi porta via…

mi porta al mare

Mare, mare, mare

ma che voglia di arrivare lì da te, da te

sto accelerando e adesso ormai ti prendo

mare, mare, mare

ma sai che ognuno c’ha il suo mare dentro al cuore sì

e che ogni tanto gli fa sentire l’onda

mare, mare, mare

ma sai che ognuno c’ha i suoi sogni da inseguire sì

per stare a galla e non affondare no, no

Ma son finito qui sul molo

a parlare all’infinito

le ragazze che sghignazzano

e mi fan sentire solo

sì ma cosa son venuto a fare

ho già un sonno da morire

Va beh, cameriere un altro caffè

per piacere

alè tengo il ritmo e ballo con me

Mare, mare, mare

cosa son venuto a fare se non ci sei tu

no, non voglio restarci più no, no, no,

mare, mare, mare

cosa son venuto a fare se non ci sei tu

no, non voglio restarci più no, no, no,

mare, mare, mare

avevo voglia di abbracciare tutte quante voi

ragazze belle del mare, mare,

mare, mare, mare

poi lo so

che torno sempre a naufragare qui..