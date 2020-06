Una nuova serie tv di Amazon, dai toni decisamente cupi, è in arrivo: si chiama Murder Manual e ha tra i suoi protagonisti Emilia Clarke, meglio conosciuta per il suo ruolo di Regina dei Draghi in Game of Thrones.

Nelle ultime ora è stato resto noto il trailer della serie tv Murder Manual, che per il momento è però disponibile solo su Amazion Prime USA. Non sappiamo ancora quando arriverà sulla piattaforma italiana, ma siamo sicuri che non dovremo aspettare molto.

Intanto, andiamo a vedere che cosa ci mostra il trailer e di cosa parla la trama di Murder Manual.

Analisi del trailer di Murder Manual con Emilia Clarke

Iniziamo col dire che Murder Manual è una serie horror di tipo antologico, ossia che è formata da diverse puntate che trattano storie e personaggi diversi tra loro.

Sono diversi i registi che si sono prestati per la realizzazione degli episodi, tra questi troviamo Douglas Keeve, Matt Newton, Toni Tikkanen, Nour Wazzi, Robin Whitten e molti altri.

Ma cosa riusciamo a capire dal trailer della serie tv? A parte le immagini veramente inquietanti, che ci mostrano personaggi strani, location spaventose e misteri da brivido, capiamo da subito che le varie storie, quindi le varie puntate, sono in qualche modo tutte collegate tra loro in modo da formare un manuale dell’omicidio, come suggerisce il titolo della serie tv.

Il ruolo di Emilia Clarke nella serie è quello di Malu, una donna che fugge dalle grinfie del marito molto pericoloso. Accanto alla Clarke, ci saranno attori come Mary Olsen, Bryan Manley Davis e Hadley Fraser che abbiamo già visto in Doctor Who.

Speriamo di poter vedere presto la serie anche su Amazon Italia, dal momento che il trailer ci mostra scene veramente molto inquietanti e interessanti per gli amanti del genere. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.