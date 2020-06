Jim Parsons parla del suo ruolo in Hollywood, la miniserie televisiva ideata da Ryan Murphy

Nonostante sia diventato famoso con il suo personaggio di Sheldon in The Big Bang Theory, l’attore Jim Parnsons sta dimostrando sempre più la sua bravura in ruoli anche molto diversi tra loro. Uno di questi è il ruolo di Henry Willson che Jim ha interpretato nella miniserie Hollywood in onda su Netflix.

Da quello che ha raccontato l’attore a Variety, proprio il ruolo di Willson è quello che gli ha regalato maggiore libertà e piacere. La serie tv Hollywood, per chi non l’avesse ancora vista, è una fotografia della Hollywood del secondo dopoguerra, dove si aggirano un gruppo di registi, aspiranti attori e artisti che cercano di farsi strada nello scintillante star system.

Jim Parsons, in questa trama, veste i panni di un uno spietato powerbroker e agente, e nonostante il make up e il colore degli occhi, rimane assolutamente riconoscibile.

Jim Parsons parla del personaggio di Willson

Nella lunga intervista Jim Parsons ha avuto modo di parlare della sua vita, della sua scelta di diventare attore, ma soprattutto del ruolo interpretato in Hollywood, un ruolo nel quale si è sentito totalmente a suo agio, nonostante il personaggio sia molto lontano dal suo carattere. Ecco quanto raccontato nell’intervista riguardo al suo personaggio:

È come se fossi stato ripreso attraverso un filtro inquietante coperto da una ragnatela.

[…]

Non c’è solo un aspetto disgustoso e vile in alcune delle cose che fa e dice, ma c’è anche un vero senso di potere e di forza di volontà nell’assumere il controllo, cosa che io abitualmente non provo come essere umano. Qualcosa nel trucco e nel parrucco mi ha dato il via, e mi ha permesso di farlo in un modo che non so se altrimenti sarei stato in grado di fare.

Non sapremo se questo ruolo porterà mai tanti premi quanti Jim ne ha ricevuti per il ruolo di Sheldon, ma le critiche sono tutte positive. Per una scena in particolare siamo sicuri che Parsons verrà ricordato nella storia della tv, quando fa danzare Willson, vestito con abiti lucenti, coreografie ispirate alla madre della danza moderna Isadora Duncan.

E tu cosa ne pensi del ruolo di Jim Parsons in Hollywood? Faccelo sapere nei commenti.