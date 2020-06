Una notizia che sicuramente renderà felici tutti i bambini e i grandi fan dei Me Contro Te: sembrerebbe mancare davvero poco all’uscita del DVD del film “Me contro Te: La Vendetta del Signor S“, film interpretato dai giovanissimi Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, famosissimi duo che forma i Me contro Te.

Il film è uscito lo scorso 17 gennaio e dal primo maggio 2020 è sbarcato in numerosissime piattaforme on-line: la pellicola è infatti disponibile in primo luogo su Youtube, piattaforma in cui i Me contro Te sono nati e seguitissimi, ma non solo. Trovate infatti il film anche su Google Play, Apple TV, ITunes, Tim Vision e Chili.

Se siete più familiari con Youtube, vi basterà cliccare qui e procedere all’acquisto oppure al noleggio. Finalmente il film poi sarà tutto vostro, da vedere e rivedere tutte le volte che vorrete!

Lo sapete però che in maniera totalmente gratuita potete vedere i primi undici minuti della pellicola? Questo perchè i dolcissimi Luì e Sofì li hanno condivisi sul proprio canale. Noi ve li lasciamo qui sotto!

I primi 11 minuti del film Me contro Te: La vendetta del signor S

Ma torniamo alla notizia del DVD: sembra che questo arriverà per l’11 giugno 2020. Ormai manca pochissimo! Ciò che però interessa in particolar modo i bambini è che conterrà numerose sorprese e contenuti speciali. Su amazon è inoltre possibile già effettuare la preordinazione!

Ecco qui le diverse opzioni con cui si potrà acquistare il DVD:

DVD classico con la durata di 64 minuti. Qui troverete anche il backstage e il trailer del film stesso;

classico con la durata di 64 minuti. Qui troverete anche il backstage e il trailer del film stesso; EDIZIONE SPECIALE: DVD con portachiavi incluso dei Me Contro Te ;

con portachiavi incluso dei ; SECONDA EDIZIONE SPECIALE : oltre al DVD ci sarà una cornice magnetica del duo.

: oltre al ci sarà una cornice magnetica del duo. TERZA EDIZIONE SPECIALE: insieme al DVD è presente anche la Lattina porta slime e la ricetta super segreta dei Me contro Te.

Ben tre edizioni tra le quali potrete scegliere dunque, ricche di sorprese e gadget: sappiamo che non sarà facilissimo fare la propria scelta!

Luì e Sofì alimentano il canale Youtube con video giornalieri e simpatiche challenge

Ma chi sono i “Me Contro Te”? Luì è in realtà il nome d’arte di Luigi Calagna, nato a Palermo nel 1992; poi c’è Sofia Scalia, in arte Sofì, anche lei nata a Palermo ma nel 1997. I due hanno aperto il loro primo canale su Youtube nel 2014 e da allora è cominciata la loro vita piena di soddisfazioni e successi. Coppia nei loro video virali come nella vita, i Me Contro Te non sono solo youtuber ma come abbiamo potuto vedere hanno recitato e pubblicato alcuni libri.

Il canale è nato per ospitare per lo più delle challenge ma si è trasformato in qualcosa di molto di più, ospitando scherzi, spaccati di vita e quotidiana e contenuti che non possono far a meno di far sorridere.

“Me contro te: La vendetta del Signor S”: la trama

Diretto da Gianluca Leuzzi e uscito nei cinema lo scorso 17 Gennaio, il film ha ottenuto un enorme successo, in particolare al suo week-end di debutto.

Nel film come nella vita, Luì e Sofì sono una coppia di giovani fidanzati che pubblicano video quotidianamente su YouTube, e sono conosciuti come i “Me contro Te”. Diventati ormai molto famosi tra i bambini, i due youtuber sperano di vincere un premio per i loro video, ma il loro nemico, noto come Signor S, ha in mente di rubarlo. Servendosi del proprio assistente, il Professor Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno slime molto gradito ai bambini. Grazie ad esso, il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando i Me contro Te con l’aiuto di Perfidia, la sua assistente.

Siete fan della coppia? Avete già visto il film “Me contro Te: La vendetta del signor S” e state aspettando con ansia l’uscita del DVD? Fatemi sapere nei commenti!