L’inarrestabile ROSALÍA probabilmente diventerà parte della tua playlist con l’arrivo di “TKN“, una collaborazione, che le discoteche ameranno, con Travis Scott.

La coppia, che in precedenza aveva lavorato insieme sul remix di “HIGHEST IN THE ROOM“, ha una chimica incredibile e si vede anche in TKN. Il testo in lingua spagnola fa riferimento a molti temi, dalla mafia al regista d’autore Gaspar Noé, mentre il versetto in inglese di Travis riguarda fondamentalmente il sesso. “Ha dei fianchi che non devo assolutamente lasciarmi sfuggire”, dice il rapper. “Un culo da paura, non è necessario desiderare di più.”

Come è nata la collaborazione TKN?

“Sai, siamo stati in studio due volte insieme”, ha detto ROSALÍA a Zane Lowe di Apple Music. “La prima volta che è venuto nello studio dove stavo lavorando gli [ho mostrato] della musica che stavo creando… e poi gli ho fatto sentire TKN. E ricordo che si innamorò subito della canzone.” ROSALÍA ha poi elogiato l’energia di Travis. “E’ molto energico e ha una voglia matta di fare…”, ha sottolineato la regina di ‘Con Altura‘. “Ed è anche estremamente intelligente. Potrei dirti che stare insieme a lui è stimolante, è qualcuno che quando entra nella stanza si fa sentire.”

Rosalìa nel video di TKN

Il significato di TKN

TKN è una canzone a doppio tema. Da un lato Rosalía fa riferimento all’ “omertà”, ovvero il codice di lealtà sancito dalla mafia e che tutti conosciamo attraverso i film a tema. Travis Scott, dall’altra parte, sta rappando a favore del sesso e ha un interesse romantico. E non è chiaro esattamente come convergono questi due temi. Ma teoricamente i cantanti possono interpretare il ruolo degli innamorati, e Rosalía in particolare sta paragonando il loro impegno ideologico all’omertà. In poche parole, sta dicendo che proprio come i mafiosi sono leali tra di loro, anche Travis farebbe “meglio” ad essere leale con lei.

È stato ipotizzato che il titolo di questa canzone sia in realtà un riferimento al famoso videogioco “Tekken”, per il quale a quanto pare entrambi gli artisti hanno un debole.

“TKN” è stato ufficialmente rilasciato dall’etichetta di entrambi gli artisti il ​​28 maggio 2020.

Il video musicale di TKN

Diretto da Nicolás Méndez, il video di TKN mostra Rosalía come madre di tanti bambini indisciplinati. I bambini spazzolano i capelli di Rosalía e girano per le strade di Los Angeles facendo quello che gli pare mentre Scott osserva il tutto.

E tu che ne pensi di TKN? Sei riuscito a farti conquistare dal suo ritmo? Ti lasciamo alla traduzione del testo.

La traduzione del testo di TKN

(Pre-Ritornello)

Le cose di famiglia non le devi proprio sentire

I capi con i capi e io sono la mamma

I segreti vanno svelati solo con chi ci si può fidare

Farai bene a non infrangere l’omertà

Ci sono limiti per tutto in questa nostra vita

Non si scherza con gli estranei

Nemmeno con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Ritornello)

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

TKN, TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Verso 1)

Siamo Jara, Gaspar Noé

Questo non spara, l’ho scaricata

VVS, VVS, Dolce Vita

Il mio ordine è duro, bomba

Tatuato dalla testa ai piedi

Vestita di scuro come Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

Il mio ordine è duro, bomba

(Ponte)

Latte con zucchero

Ha misure brasiliane

Quella mami è una G

(Verso 2)

Ha dei fianchi che non devo assolutamente lasciarmi sfuggire

Un culo da paura, non è necessario desiderarne di più

So che è dolce, questa cosa mi piace

Mmm (Sincero)

Ho sentito che è bagnata, beh, anneghiamo

Alla pecorina, alla pecorina, la sculaccio

Non dici nulla di quello che hai ascoltato da quando sono arrivato

Tu per prima, prendi questo lavoro quando vieni in città (Sì)

Ho bisogno di te proprio ora (sì)

Tu che sei la regina delle idee

Non voglio nessun nuovo amico, non portare sconosciuti qui (Ooh)

So che hai dei problemi, ma non è giusto

(Pre-Ritornello)

Le cose di famiglia non le devi proprio sentire

I capi con i capi e io sono la mamma

I segreti vanno svelati solo con chi ci si può fidare

Farai bene a non infrangere l’omertà

(Ritornello)

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Conclusione)

Rosalia

Sincero!

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

Il testo di TKN di ROSALÍA e Travis Scott

[Pre-Ritornello: ROSALÍA]

Cosa’ de familia, no la’ tienen que escucha’

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá

Los secreto’ solo con quien pueda’ confia’

Más-Más te vale no romper la omertá

Hay nivele’ para todo en esta vi’a

No jodemo’ con persona’ desconocía’

Ni un amigo nuevo, ni una hería’

[Ritornello: ROSALÍA & Travis Scott]

Ni un amigo nuevo, ni una hería’

TKN, TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una hería’

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una hería’

[Verso 1: ROSALÍA]

Zoom en la cara, Gaspar Noé

E’to no dispara, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mando está duro, dinamita

Tatuá’ de pie’ hasta la nuca

Vestía’ de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

El mando está duro, dinamita

[Ponte: Travis Scott]

Leche con azúcar

Ella tiene medida’ brazuca’

Esa mami es una G (Yeah)

[Verso 2: Travis Scott]

She got hips I gotta grip for (Yeah)

A lot of ass, don’t need to have more

I know it’s sweet, I like that

Mmm-mmm (Straight up)

I got word that it’s wet, well, let’s drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don’t say a word of what you heard from when I came around (It’s lit)

You get it first, you get this work right when you come in town (Yeah)

Need you right here (Yeah)

Know you the queen of givin’ ideas

No more new friends, don’t bring the hype here (Ooh)

Know you got problems, but it’s not fair

[Pre-Ritornello: ROSALÍA & Travis Scott, e Insieme]

Cosa’ de familia, no la’ tienen que escucha’

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá (El papá)

Los secreto’ solo con quien pueda’ confia’

Más-Más te vale no romper la omertá

[Ritornello: Travis Scott, Travis Scott & ROSALÍA]

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una hería’

[Conclusione: ROSALÍA & Travis Scott]

La Rosalía

Straight up!

Ni un amigo nuevo, ni una hería’