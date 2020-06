Il genere K-Pop continua a crescere anche nel 2020. Agust D ha appena pubblicato il suo nuovo album e le BLACKPINK sono state protagoniste di una collaborazione con Lady Gaga dal titolo “Sour Candy“… e le BTS? Beh, tutto quello che fanno diventa storia. Ma non sono le sole… infatti a questo gruppo si avvicinano come popolarità anche le TWICE.

La band femminile K-Pop ha deciso di incrementare la sua popolarità rilasciando l’album “MORE & MORE“. L’ultimo mini-album (o EP) della troupe formata da 9 membri – una più figa dell’altra – si è posizionato direttamente in posizione numero due su iTunes, proprio dietro Chromatica di Lady Gaga.

Il disco di 7 tracce vede le TWICE sperimentare qualche nuovo sound. La traccia che da il titolo all’album è un banger furioso scritto da un gruppo mica male di cui fanno parte: Julia Michaels, Justin Tranter, MNEK e Zara Larsson. Un altro singolo forte è “MAKE ME GO” – un bizzarro bop prodotto da SHIFT K3Y del Regno Unito, mentre “DON’T CALL ME AGAIN” è una traccia un po’ aggressiva del solito… un’energia che piace.

Il video musicale di MORE & MORE

Innanzitutto, il video musicale è completamente diverso rispetto ai precedenti. Ogni sequenza è stata girata in una foresta incantata che ricorda qualcosa di Biancaneve (i membri della band addirittura mordono una mela). La clip è un caleidoscopio di colori e fa davvero un bel lavoro nel dare a ogni membro un momento di brillare, come Nayeon che canta l’introduzione e Momo che guida la coreografia.

Ascolta il mini-album delle TWICE e guarda il video di “MORE & MORE” qui sopra.

Cosa ne pensi di questo album? Ti lasciamo alla traduzione del testo di MORE & MORE.

La traduzione del testo di MORE & MORE delle TWICE

[Verso 1]

Sai che io lo desidero

Non cercherò più di accontentarti

Perché me lo merito (si me lo merito)

Anche se mi detesti per un attimo, non mi preoccupo

Perché so come sei fatto (so come sei fatto)

[Pre-Ritornello]

Cerchi di evitare il mio sguardo (Ehi)

Cerchi di nascondere i tuoi sentimenti (Ehi)

Cerchi di fuggire da me (Ya)

No no

Quando riaprirai nuovamente gli occhi

Quando comincerai a pensarmi

Sarai di nuovo mio, sì

(Si si)

[Ritornello]

Dirai di più, di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non bloccarti

Di più, di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

Voglio avere di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non bloccarti più di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

(Di Più)

[Gancio]

Non riesco a fermarmi

(Sempre di più)

Un’altra volta

Odio bloccarmi

(Sempre più)

Un’altra volta

[Verso 2]

Sai come la penso?

Credi di essere quello perfetto per me

Solo per me, soltanto per me

Non devi dire queste cose dolci

Perché sai come sono, sai come sono

[Pre-Ritornello]

Anche se continui a non ascoltarmi

Anche se mi eviti

Anche se sei distante da me (molto distante) no no

Quando ti richiamerò

Quando ascolterai la mia voce

Sarai di nuovo mio

Sì ancora una volta

[Ritornello]

Dirai di più, di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non bloccarti

Di più, di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

Voglio avere di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non bloccarti più di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

(Di Più)

[Gancio]

Non riesco a fermarmi

(Sempre di più)

Un’altra volta

Odio bloccarmi

(Sempre più)

Un’altra volta

[Break]

(Di Più)

(Di Più)

[Ponte]

Naturalmente sono egoista, scusa se non te l’ho detto

Per prima cosa devo chiederti perdono perché ti voglio sempre di più, di più

Non mi serve tua opinione, conquisterò il tuo cuore

Ti innamorerai di me, non puoi dire no, no

Sono una micina ladra in questo momento

Sono qui per conquistarti, quindi fermo

Non allontanarti troppo, vieni di nuovo da me, vieni

Sì un’altra volta

(Di Più)

[Conclusione]

Non riesco a smettere

Sempre di più

Quindi ancora una volta (Un’altra volta)

Odio smettere (sempre di più)

Sempre di più

Un’altra volta

(Di Più)