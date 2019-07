Li puoi amare o detestare ma i remake live-action della Disney hanno fatto grandi numeri al botteghino. Caso in questione, il nuovo Aladdin è diventato il film più importante della carriera di Will Smith.

Una carriera che dura da più di 30 anni e che vanta film a 10 zeri come Independence Day, Men in Black e Hancock, giusto per citarne alcuni.

In un video pubblicato su Instagram, l’attore – che interpreta il genio in Aladdin – ha detto di essere contento per aver raggiunto un traguardo così importante, e ha anche provato a ringraziare i suoi fan in più lingue.

La co-protagonista Naomi Scott, che interpreta la Principessa Jasmine, ha scherzato sul fatto che sia stato il più importante film della carriera di Will Smith. Invece Mena Massoud ha detto: “Woooooooo !!!!!!! Penso che tu non abbia mai avuto un amico come me dopo tutto. Ti amo Men.”

Nel frattempo, il regista Guy Ritchie ha detto che il motivo del successo del film è da attribuirsi anche a Smith: “è un ragazzo molto intelligente.”

Altri film di Smith a breve? Sarà protagonista in un film d’animazione intitolato Spie Sotto Copertura.

Si ritroverà anche con Martin Lawrence nell’atteso terzo episodio della serie Bad Boys dal titolo Bad Boys 3.

La sua carriera sarebbe potuta andare diversamente qualora avesse accettato uno dei ruoli più importanti del nuovo millennio: Neo in The Matrix.