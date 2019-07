Dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa estate con “Nera” anche quest’anno Irama ci ha deliziato con una hit estiva dal sound latino intitolata “Arrogante”.

La canzone, descritta dal cantante come un brano “leggero e provocatorio” vuole sottolineare come spesso l’arroganza sia una maschera sotto cui si cela una sensibilità nascosta che la vita ha messo a dura prova.

“Arrogante” vuole offrire spensieratezza, come quella che si può ottenere ballando sotto il sole, ed è proprio quello che sfida a fare lanciando una vera e propria challenge.

Il cantante -insieme a una delle ballerine protagoniste del video musicale- in un post pubblicato sul suo profilo social mostra dei passi di danza da compiere a ritmo della sua canzone e sfida chiunque a condividere il ballo attraverso l’hashtag #arrogantechallenge.

Ovviamente le risposte non si sono fatte attendere e centinaia di persone hanno deciso di accettare la prova, veri e propri ballerini ma anche gruppi di amici e coppie.

I video pubblicati hanno sempre una cosa in comune: i sorrisi delle persone che hanno accolto la sfida di Irama e hanno lasciato che la spensieratezza e la voglia di divertirsi e mettersi in gioco avessero la meglio.

Il cantante è rimasto piacevolmente colpito dal riscontro ricevuto e con piacere condivide i video ricevuti con il milione e mezzo di persone che lo seguono sul suo Instagram.

Non si sono tirate indietro neanche le celebrità e qui sotto potrete vedere l’ex giocatore Christian Vieri alle prese con l’Arrogante challange in compagnia dell’ex velina Costanza Caracciolo.

“Arrogante”, che è già disco d’Oro dopo poco più di un mese, è solo uno dei brani che Irama sta portando in giro per l’Italia con il suo tour estivo che lo vedrà impegnato fino all’11 agosto quando concluderà i live a Soverato (CZ) alla Summer Arena.

Mentre il cantante annuncia di star scrivendo nuova musica a noi non resta che scatenarci sulle note del nuovo singolo.

E voi? Sareste disposti ad accettare la sfida?

Testo di Arrogante

Ehi, ehi, ehi

Irama

Sono stato troppo crudo

Come un taglio con il sale

Ma la voglia che ho di prenderti

E di farti mia non mi fa ragionare

E mi hai detto, “Con me hai chiuso”

Sono stanco di aspettare

Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te

Come un cabaret

Sembri un cabaret e tu

Sembra quasi che non vuoi scherzare

Io sopra di te, uh

Tu sopra di me, tu

Calma, calma

Ehi, come Mona Lisa, ma con la mia camicia

Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita

Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita

Ti riporto a casa dopo che ti ho servita

Dai vieni più vicino, si muove quel bacino

La mano tra i capelli, sì, ancora ancora

Dai vieni più vicino, sul collo il tuo respiro

La mano tra i capelli, ma l’altra dove va?

E lo so, la bocca è per tradire

Ma il cuore no, yo yo

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te

Ma l’hai capito pure te?

Questo è importante

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te