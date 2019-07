Sono state rese note oggi le prime immagini ufficiali della serie tv The Witcher con protagonista Henry Cavill, e siamo già molto colpiti!

La serie tv, targata Netflix, è un fantasy tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski e ha come protagonista un guerriero di nome Geralt di Rivia (Henry Cavill) che è un vero e proprio cacciatore di mostri.

La storia, adattata prima come videogioco, è pronta per approdare a breve sulla piattaforma Netflix, ed è per questo che vi vengono mostrate le prime foto e un poster ufficiale

Le prime immagini di The Witcher

Le foto diffuse in queste ore mostrano i personaggi principali di The Witcher nei loro bellissimi abiti di scena.

Sin da subito veniamo catapultati nell’atmosfera fantasy della storia, in primis con Henry Cavill, che ci viene presentato come un possente e tenebroso guerriero vestito di nero, e con una grande spada come sua fedele compagna.

L’attore, che già di suo non ha bisogno di molti commenti, è particolarmente affascinante, con il viso statuario e serio incorniciato da lunghi capelli color cenere.

Nelle foto poco spazio viene dato all’ambientazione, si preferiscono infatti fondali indistinti, pieni di nebbia ma proprio per questo molto evocativi.

Interessanti anche le foto che ci mostrano Yennefer, interpretato dall’attrice Anya Chalotra, una grande maga che incrocerà la strada e il suo destino con quello di Geralt di Rivia.

Anche per lei, non possiamo che restare felicemente colpiti dalla bellezza degli abiti, e sicuramente anche dalla determinazione in cui impugna un pugnale argentato.

Come ultimo personaggio, in queste prime immagini ufficiali, ci viene mostrata Ciri, personaggio molto importante nella saga di The Witcher. Ciri è una principessa che custodisce un pericoloso segreto.

Il personaggio di Ciri è interpretato dall’attrice Freya Allan. Nelle foto presentate da Netflix, ci viene mostrata in un bosco, con un elegante cappuccio che le incornicia il volto e gli occhi color smeraldo.

Da queste prime immagini non si può che restare positivamente colpiti. Speriamo che la storia e l’andamento della serie possa dar loro giustizia.

The Witcher arriverà su Netlix entro quest’anno, e sarà composta da 8 episodi.

E voi cosa ne pensate?