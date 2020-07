Fuori il video di “Un’altra estate”, il nuovo singolo di Diodato.

Il nuovo singolo di Diodato “Un’altra estate”, scritto durante i mesi di quarantena, vuole accompagnarci verso una nuova consapevolezza della vita, diversa forse da quella che avevamo prima che il Coronavirus capovolgesse la nostra normalità.

L’estate è arrivata e con essa la volontà di vivere la propria libertà e, perchè no, godersi anche il mare. Per il video ufficiale il cantante ha preso alla lettera il testo della sua canzone “E ce ne andiamo al mare / Chissà che effetto fa”. È proprio la spiaggia, infatti, la meta da raggiungere dopo essersi liberato dalle mura che lo tenevano rinchiuso e dai numerosi vestiti che tolti, uno a uno, prenderanno man mano fuoco. Una probabile metafora per indicare il peso delle preoccupazioni e del dolore provato da molti in questi mesi.

Diodato nel video di Un’altra Estate

E al mare ci arriverà, sguazzando tra le onde con il sorriso sul volto. La regia del video è stata affidata a Priscilla Santinelli che ha rappresentato perfettamente quella sensazione provata da Diodato durante la scrittura del brano, raccontata con un lungo post il giorno della sua pubblicazione.

“Arrivare su una spiaggia e ritrovarsi davanti quella distesa misteriosa e potente, densa terra di confine che ti insegna a respirare e a confrontarti con la libertà. Nei miei occhi chiusi, ho mosso i primi passi verso di lei, fino ad arrivare pian piano a farmi avvolgere dal suo infinito abbraccio. Ho scaldato il mio corpo con movimenti lenti ma sempre più costanti, puntando all’orizzonte, perché in fondo io, a quell’orizzonte, ci credo ancora.”

La volontà di celebrare questa “altra estate” ha portato Diodato a essere uno dei primi artisti italiani ad annunciare la ripresa dei concerti. Solo poche date, di cui tre a Roma, che si terranno seguendo le normative ancora in obbligo per gli eventi. Ma la voglia di provare a ripartire ha vinto anche sulle limitazioni che le quali l’artista e il pubblico si ritroveranno a fare i conti. I biglietti sono attualmente in vendita su Ticketone.