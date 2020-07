Una collaborazione tra Dua Lipa e Madonna in arrivo? Alcuni indizi lo farebbero pensare.

Due diverse generazioni che andrebbero a fondersi creando una bomba pop esplosiva: la giovane Dua Lipa sarebbe in trattativa per avere Madonna in uno dei brani presenti nell’album “Future Nostalgia”. E alcuni indizi farebbero pensare che potrebbe succedere davvero.

L’icona ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi fonte di ispirazione per Dua, che nel suo ultimo album si è lasciata influenzare molto dal pop anni ’80/’90, di cui Madonna è stata una delle esponenti maggiori.

Tutti gli artisti sognano di poter collaborare con i propri idoli musicali, ma in questo caso sembra che le acque si stiano muovendo sul serio. In un’intervista rilasciata a “Music Week” i manager della cantante dichiararono come fossero intenzionati a contattare il team di Madonna per chiedere formalmente se l’artista fosse interessata a collaborare con Dua per uno dei brani contenuti nel disco, probabilmente il prossimo singolo.

Chiedere non costa nulla, no? Bene, solo poco tempo dopo la pubblicazione di questa dichiarazione i fan non hanno potuto non notare alcuni “movimenti” social sospetti.

Dua, in occasione della Festa del Papà, ha commentato con alcuni cuori il post pubblicato da Madonna sul proprio profilo Instagram. Successivamente Madonna ha “deciso” di iniziare a seguire la giovane sul social. Coincidenze? Probabile. Ma non è finita qui.

Solo un paio di giorni fa Sarah Hudson, una delle autrici del brano “Levitating” contenuto nell’album “Future Nostalgia” ha pubblicato alcune immagini di Madonna nelle storie di Instagram. Gira voce che sarà proprio “Levitating” il nuovo singolo di Dua. Che la regina del pop possa aver deciso di dare il suo contributo al brano?

Per ora si tratta di speculazioni, ma concorderete con me che le coincidenze degli ultimi tempi portano a pensare che del vero ci sia. Solo il tempo pero’ ci potrà dare ragione o meno.

Voi cosa ne pensereste di questo featuring? Favorevoli o contrari?