L’amicizia che ha legato gli attori Vin Diesel e Paul Walker, prima della morte per incidente stradale di quest’ultimo, continua nel tempo, grazie ai loro figli che si considerano una vera famiglia.

A testimonianza dell’affetto che lega la progenie dei due attori, è arrivata nelle ultime ore una foto, condivisa da Meadow, figlia di Paul Walker, dove la ragazzina si mostra in un selfie insieme ai tre figli di Vin Diesel Similce, Vincent e Pauline.

Ad accompagnare lo scatto, che vi mostriamo qui sotto, una didascalia che recita “Family, forever” ossia “La famiglia per sempre”.

La foto dei figli di Paul Walker e Vin Diesel

Meadow Walker insieme a Similce, Vincent e Pauline Diesel

Un’immagine commovente, dal momento che i giovanissimi ragazzi sentono forte quel legame che già univa i loro genitori, sul set e fuori. Un’amicizia, quella di Paul e Vin che, attraverso questi ragazzi, riesce a superare anche la terribile barriera della morte.

Il prossimo film della serie Fast & Furious, come vi abbiamo già raccontato, adempirà la promessa fatta da Vin Diesel a Walker, ossia il traguardo del decimo capitolo del franchise, che l’attore era entusiasta di raggiungere.

Paul Walker, per chi non lo ricordasse, ha interpretato il ruolo di Brian O’Conner nella serie Fast & Furious, facendo la sua ultima apparizione postuma nel settimo capitolo della saga, quello del 2015. Il terribile incidente che l’ha portato alla morte, infatti, è accaduto nel 2013, mentre la lavorazione del film era ancora in atto.

Dopo la dipartita dell’attore, le due famiglie, quella di Walker e quella di Vin Diesel, sono rimaste molto vicine, così da consolidare un legame profondo fino a considerarsi oggi una vera famiglia.

Cosa ne pensi di questa bellissima foto dei figli di Paul Walker e Vin Diesel? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua al riguardo.