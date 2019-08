Il regista James Wan apre una piccola parentesi per tornare al suo genere preferito, l’horror. Il regista del cinecomic di successo, Aquaman, con protagonista l’attore Jason Momoa, prima di dedicarsi al secondo film torna a quelle che sono state le sue origini.

Il nuovo horror di James Wan

Purtroppo di questo nuovo progetto horror di James Wan si sa veramente poco. Non si conosce né il titolo, né l’ambientazione.

Dopo aver lavorato alla saga di Saw e a quella di The Conjuring, passando per La Llorona – Le Lacrime del Male, Lights Out e Mortal Kombat, ecco per Wan un ritorno all’horror che di sicuro riuscirà a stupirci.

Il film verrà realizzato dalla New Line Cinema, scritto da Wan insieme a Ingrid Bisu. Wan figurerà nel progetto anche nelle vesti di produttore, attraverso la sua casa di produzione Atomic Monster con Michael Clear.

E Aquaman 2?

Per quanto riguarda il franchise di Aquaman, James Wan si dedicherà ad Aquaman 2 a partire dal 2020.

Dopo aver riscosso un discreto successo con il primo film ambientato nella sottomarina Atlantide, e dopo aver incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, non poteva mancare il secondo film.

La vera passione di James Wan però restano i film horror, e siamo sicuri che con questo nuovo progetto riuscirà a stupirci. Speriamo di scoprire presto nuovi dettagli al riguardo. Per il momento il progetto rimane top secret.