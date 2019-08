Ma la vera domanda è, Francisco (Yon González) è ancora vivo ? Dalla fine della terza stagione sembrava non ci fossero più speranze per il bell’imprenditore tenebroso, ma mai dire mai quando si parla delle serie tv Netflix, considerando le ultime esperienze avute con la terza stagione di Stranger Things …

Sembra però che rimarrà coinvolta in un complotto che la vedrà accusare di omicidio e per questo, sarà arrestata e poi condannata a morte .

Il punto centrale, come probabilmente anche nelle tre stagioni precedenti, saranno i diritti delle donne. Già nel trailer possiamo notare Carlota, forse la più combattiva di tutte le ragazze, lottare per diventare primo sindaco donna di Madrid .

