Il film “ Un giorno di pioggia a New York ” ha come protagonisti due giovanissimi fidanzati che frequentano il college, Gatsby e Ashleigh che si ritrovano a passare dei giorni a New York.

In Italia “Un giorno di pioggia a New York” uscirà il 10 ottobre .

Abbiamo aspettato tanto di poter dare un occhiata a “Un giorno di pioggia a New York” , dopo la grossa causa tra il regista Woody Allen e gli Amazon Studios , ma ora finalmente Allen ha ricevuto i diritti sul proprio film, che verrà distribuito in diversi paesi.

La travagliata vicenda legale di “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen , ne ha allungato i tempi di distribuzione, ma ecco finalmente il trailer in italiano con trama e cast .

